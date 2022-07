In vendita la Cittadella finanziaria 

Quattro edifici su un’area di 25.500 metri quadrati con un valore iniziale stimato in 35,7 milioni di euro più che dimezzatosi in un brevissimo arco di tempo. I quattro immobili che in via Pintus ospitano gli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate e del territorio, il Catasto e una residenza sanitaria assistita sono in vendita da un anno ma non trovano acquirenti: la società proprietaria del complesso che ospita l’attuale Cittadella finanziaria è in liquidazione e i commissari nominati dal Tribunale fallimentare stanno cercando di vendere i caseggiati per ripianare i debiti e soddisfare i creditori, ma al quinto tentativo di cessione all’asta ancora nessuno ha presentato l’offerta giusta. Così la cifra chiesta inizialmente è scesa sino a toccare l’attuale quota di 16 milioni di euro. Nel frattempo il lavoro negli uffici prosegue normalmente e gli ospiti della rsa restano al loro posto, e gli introiti dell’affitto inizialmente corrisposto ai proprietari (la società Nuova Italcostruzioni con la quale il contratto di locazione è scaduto nel 2019) ora arriva ai liquidatori con un’indennità di occupazione alle stesse cifre.

Quattro edifici su un’area di 25.500 metri quadrati con un valore iniziale stimato in 35,7 milioni di euro più che dimezzatosi in un brevissimo arco di tempo. I quattro immobili che in via Pintus ospitano gli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate e del territorio, il Catasto e una residenza sanitaria assistita sono in vendita da un anno ma non trovano acquirenti: la società proprietaria del complesso che ospita l’attuale Cittadella finanziaria è in liquidazione e i commissari nominati dal Tribunale fallimentare stanno cercando di vendere i caseggiati per ripianare i debiti e soddisfare i creditori, ma al quinto tentativo di cessione all’asta ancora nessuno ha presentato l’offerta giusta. Così la cifra chiesta inizialmente è scesa sino a toccare l’attuale quota di 16 milioni di euro. Nel frattempo il lavoro negli uffici prosegue normalmente e gli ospiti della rsa restano al loro posto, e gli introiti dell’affitto inizialmente corrisposto ai proprietari (la società Nuova Italcostruzioni con la quale il contratto di locazione è scaduto nel 2019) ora arriva ai liquidatori con un’indennità di occupazione alle stesse cifre.

Le offerte

Il sesto tentativo di cessione è in programma il 28 settembre, giorno entro il quale devono essere consegnate le offerte ai liquidatori giudiziali Stefano Scano e Roberta Mucelli. È possibile comprare l’intero lotto partendo da una base d’asta di 16 milioni o acquistare i singoli edifici, che hanno un valore compreso tra i 4,22 e i 4,47 milioni e coprono dai 6.208 ai 6.614 metri quadrati.

La liquidazione

La crisi societaria risale al 2019 ed è stata originata dalla drastica diminuzione dei ricavi da locazione. L’azienda ha avuto difficoltà a coprire le spese e a far fronte agli impegni assunti con le banche, così ha chiesto l’ammissione al concordato liquidatorio ammesso dal Tribunale nel luglio 2020. Il passivo ammontava a circa 22,5 milioni, mentre l’attivo che si riteneva realizzabile dalla vendita dei beni era stato calcolato in 31,8 milioni.

La Cittadella in via Simeto

Nel frattempo gli inquilini devono cercare alloggio: l’eventuale nuovo proprietario potrebbe decidere di non rinnovare i contratti e usare gli immobili per altri scopi. Ma l’Agenzia delle entrate provinciale già da tempo ha in programma di traslocare nella nuova Cittadella che sorgerà, secondo le intenzioni, nell’ex complesso dell’Aeronautica in via Simeto. Quando potrà accadere però non è chiaro: tra approvazione del progetto, pubblicazione del bando, affidamento e avvio dei lavori passeranno anni. Al momento comunque si va avanti come sempre: gli uffici di via Pintus sono aperti.

