In vacanza senza guardia medica  

Il problema esiste tutto l’anno, ma durante l’estate le cose si complicano e scatta l’emergenza. Gli oltre sedicimila quartesi che vivono sulla costa, da Margine Rosso a Geremeas, diventano il triplo nei quattro mesi che vanno da giugno a settembre e se qualcuno dovesse avere problemi di salute povero lui: mancano la guardia medica e la guardia turistica. L’unico presidio sanitario si trova in via Bizet, centro città, così chi deve ricorrere al medico e non ha l’auto a disposizione si trova in grande difficoltà. Nel caso sia necessario un intervento celere, tra l’altro, si rischiano conseguenze peggiori perché nel fine settimana per raggiungere il centro partendo da Geremeas serve un’ora di viaggio, tenuto conto delle code sulle strade del mare. Eppure nonostante le tante proteste e petizioni la guardia medica sul litorale non è mai arrivata.

Un problema grave

I residenti da anni sono costretti ad arrangiarsi e armarsi di pazienza per arrivare sino a via Bizet. Non proprio a due passi dalla costa. Un problema di non facile soluzione per chi non ha la disponibilità di una macchina e deve utilizzare il bus, che però dopo le 23 non passa: dunque, meglio non avere problemi di salute durante la notte. A fare le spese di una situazione certamente grave sono soprattutto gli anziani, che magari vivono soli e non sanno come spostarsi. Qualche tempo fa era stata ventilata l’idea di inserire un presidio medico nell’ex casa cantoniera di Flumini, ma non ci sono stati sviluppi.

Le lamentele

«È un disservizio enorme», il commento di Giorgio Sitzia, che vive nella zona di Sant’Andrea, «almeno durante l’estate dovrebbero prevedere la presenza di un presidio. Il problema è che, come al solito, noi residenti della costa non siamo considerati. Eppure in questa stagione con i tanti turisti che pernottano negli hotel e nei b&b e con quelli che arrivano nelle seconde case il numero di persone aumenta a dismisura. Ci sono tante piccole località costiere che hanno la guardia medica, perché il nostro litorale no?» È amareggiata anche Gianna Zancanella, che abita poco distante: «Ormai Flumini è un paese nel paese e non solo d’estate, quando le seconde case riprendono vita. Abbiamo necessità di una guardia medica permanente, è un bisogno primario per tutte le comunità che, in questo territorio, sono composte da un rilevante numero di persone». Tra l’altro con la diffusione del Covid-19 ancora in corso «è chiaro che la sanità va potenziata e non ridotta solo per far quadrare il bilancio pubblico. Non si deve perseverare nel grave errore del passato, quando ospedali funzionanti sono stati chiusi perché a fine anno non presentavano un utile. La salute è un diritto di tutti, non solo delle regioni ricche. Spero tanto che dagli errori si tragga un giusto insegnamento».

In passato

Dello stesso avviso Andrea Cogoni, residente nella zona di Bellavista: «Ho conosciuto tanti anni fa il presidio in cui aveva sede l’associazione dei volontari della Croce d’oro, poi più niente. Eppure si tratta di un servizio essenziale per coprire un litorale di 16mila abitanti che nel periodo estivo diventano il triplo. Speriamo che finalmente l’Assl ci ascolti e faccia qualcosa per avere una guardia medica permanente oltre a quella di via Bizet». E le cose prima andavano pure peggio. Prima del trasloco in centro, il presidio sanitario era ospitato nei piccoli locali di via Caserma dove neanche c’era lo spazio per parcheggiare, e i malati erano costretti a lasciare l’auto ben distante.

