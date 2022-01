In un video gli istanti dello schianto 

Pochi istanti dopo, non inquadrato, quasi all’altezza di una lunga curva in viale Ferrara avviene lo schianto frontale costato la vita al 57enne Massimo Mastromarino, armaiolo, al lavoro alla caserma Mereu di viale San Bartolomeo.

Ci sarebbe un video, girato dalle telecamere presenti nella zona, nel quale si vedrebbe l’auto condotta dal 41enne Carlo Pisu muoversi incerta su uno sterrato a ridosso del vecchio stadio Sant’Elia, quindi riprendere la strada asfaltata e poi sparire.

Pochi istanti dopo, non inquadrato, quasi all’altezza di una lunga curva in viale Ferrara avviene lo schianto frontale costato la vita al 57enne Massimo Mastromarino, armaiolo, al lavoro alla caserma Mereu di viale San Bartolomeo.

Lo schianto

Quell’incidente, avvenuto il 27 dicembre alle 7,30 tra lo scooter condotto dalla vittima (era diretto verso il Poetto) e il veicolo entrato contromano sulla carreggiata, è costato a Pisu l’accusa di omicidio stradale ed è al centro delle verifiche investigative che cominceranno lunedì sul punto dell’impatto e all’altezza della corsia di immissione nella quattro corsie dove, secondo le ipotesi attuali, si presume sia avvenuto l’errore del conducente.

La perizia

Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha affidato all’ingegnere Francesco Marongiu l’incarico di accertare la dinamica della disgrazia (appurato che il 41enne procedeva in senso vietato, tra le altre cose deve essere stabilita la velocità dei mezzi) e la presenza di segnaletica orizzontale e verticale che indicasse in modo chiaro e adeguato l’obbligo di procedere verso destra (nella corretta direzione) e il divieto di svoltare a sinistra (in contromano). Alle operazioni parteciperanno anche Agostino Trogu e Stefano Ferrigno, i consulenti nominati rispettivamente dall’avvocato difensore Piergiorgio Statzu e dal collega Riccardo Martucci, che assiste la famiglia della vittima. Il consulente del magistrato inquirente ha chiesto 90 giorni di tempo per portare a termine il lavoro.

Vittima e indagato

Mastromarino da vent’anni era dipendente civile alla caserma Mereu dell’Esercito. Originario di Monserrato, si era trasferito con la moglie nelle campagne tra Elmas e Assemini. Pisu era al suo primo giorno di lavoro, si dirigeva verso una delle basi della Marina Miliare ma a quanto pare non conosceva la strada. Aveva perso l’orientamento nelle rotatorie all’ingresso di Sant’Elia, dalla parte di San Bartolomeo, ed era entrato in viale Ferrara dalla parte sbagliata. Dopo aver percorso qualche decine di metri, non aveva fatto in tempo a frenare quando aveva visto arrivare lo scooter.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata