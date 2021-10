In Tribunale la saga dei De Andrè 

La saga dei De Andrè di nuovo in Tribunale, la giudice di pace di Tempio, Agostina Mossa, si è occupata di un fascicolo penale per i reati di minacce e percosse per fatti avvenuti nel maggio dello scorso anno a Portobello di Gallura. Le accuse del pm Gianmarco Vargiu sono a carico di Cristiano De Andrè, mentre la persona offesa indicata nel capo d’imputazione è la figlia maggiore Fabrizia, 35 anni, modella professionista.

Secondo il pm, Cristiano De Andrè sarebbe stato il protagonista di un litigio con la figlia, degenerato in uno scontro che la presunta vittima ha descritto in una querela.

Cristiano avrebbe prima minacciato la figlia usando queste parole: «Io ti rovino insieme a Dori Ghezzi, ti polverizzo. Ti sputtano in tutta Italia». Quindi il figlio di Fabrizio De Andrè avrebbe lanciato la sigaretta accesa contro la presunta vittima colpendola sul volto. La famiglia De Andrè si era riunita a Portobello durante le ultime settimane del lockdown.

«Rappacificatevi»

La giudice Agostina Mossa ha rinviato l’udienza a febbraio per problemi procedurali, ma ha informalmente invitato le parti (insieme al pubblico ministero Gianmarco Vargiu) a trovare la rappacificazione e a evitare il processo. Il pm ha indicato due persone di Tempio come testi e intende sentire la vittima. Cristiano De Andrè, che avrebbe già manifestato rammarico per quanto avvenuto, è assistito dall’avvocato Gianmario Lisca, Fabrizia dallo studio legale Meregalli. La presunta vittima insieme alla sorella Francesca ha partecipato a numerose trasmissioni televisive Mediaset.