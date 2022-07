In tre anni 11.200 metri di asfalto 

«Non rientriamo di certo in quel luogo comune che vuole siano realizzati gli asfalti in vista delle elezioni - dichiara il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai -. Il piano del rifacimento delle strade è partito da subito, ritenendolo prioritario al pari di altri interventi effettuati». Interventi che hanno interessato in particolare modo alcune aree dove da sempre si era costretti a convivere con lo sterrato. Gli ultimi due esempi sono la via Contu nel quartiere di Campo Romano e la via Coghinas in quello di Col di Lana: «Dopo tanti anni finalmente abbiamo detto addio alla polvere, alle buche e al fango - racconta Gianluigi Abis, residente in via Coghinas -. Possono sembrare delle opere dovute, ma non sempre è così; dietro ai mancati interventi ci sono altre problematiche. Qui l’asfalto non è mai arrivato per via dei vincoli legati a un terreno di proprietà. Per fortuna l’amministrazione ha risolto la questione e provveduto alla sistemazione della strada».

Un lavoro che a breve ripartirà con il ripristino della viabilità in alcune zone delle frazioni di Nebida (via Pertini), Bindua (via dei Forni) e San Benedetto (via Moro, Segni, Pintus, Venezia, Crocifisso) e porterà in dote ulteriori quattro chilometri d’asfalto, per un importo complessivo pari a 510mila euro.

Una lingua d’asfalto della lunghezza di 11mila e 200 metri costata oltre 800mila euro, di cui 300 provenienti dalle casse comunali. Sono i numeri che raccontano i tre anni di amministrazione comunale in fatto di rifacimento del manto stradale.

Il piano

Viale Villa di Chiesa e le vie Leopardi, Petrarca, Melis de Villa, Lussu, Da Vinci, Veneto, Carbonia, Pacinotti, XX Settembre, Antas, Fadda, Roma, Cairoli, Monte Altari, Corsica,sono alcune delle quasi 40 strade che dal 2018 a oggi hanno subito la stesura del nuovo bitume.

«Il programma, partito e studiato fin dal principio del nostro insediamento, continuerà, anche in considerazione del fatto che fra un anno si andrà alle urne e la prossima amministrazione che s’insedierà, è giusto che trovi tutti i conti a posto e un programma già delineato e avviato - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Vito Didaci -. Non è stato un lavoro semplice, abbiamo fatto in modo di pianificare tutti gli interventi e recuperando le risorse necessarie».

Le risorse

Uno studio del bilancio comunale che ha consentito di trovare quei fondi che se non utilizzati entro un determinato lasso di tempo, sarebbero andati perduti: «Si sono analizzati anche i bilanci degli anni passati - continua Didaci - raschiando il fondo di ogni risorsa residua per consentire la programmazione degli interventi e assicurandoci che la loro non comportasse alcun aumento delle tasse alla cittadinanza. Il segreto è stato non attendere l’ultimo momento. Così come avvenuto per gli asfalti, la stessa strategia è stata utile in tanti altri settori. Uno su tutti i lavori sulla rete idrica; nonostante la siccità, Iglesias non ha mai interrotto l’erogazione dell’acqua».

