In trasferta per fare le analisi 

Analisi in ospedale sempre vietate agli utenti esterni, costretti quindi a rivolgersi all’unica struttura convenzionata in città che però ha già esaurito il budget previsto dalla Asl. Ai pazienti pertanto restano poche soluzioni: o pagano di tasca nel solo centro privato di Iglesias (ma anche in altre strutture del Sulcis), oppure sono costretti ad affrontare una trasferta al policlinico di Monserrato, dove basta pagare il ticket ma si devono affrontare le spese di viaggio. «Lo scorso 25 febbraio abbiamo esaurito in tre giorni tutti i posti disponibili per il mese di marzo - svela la titolare del laboratorio analisi “Lab Sud” d’Iglesias, Ombretta Ghiglieri - 600 telefonate per 600 prelievi, queste sono le esenzioni per il mese in corso».Un’offerta che non può soddisfare una richiesta di prestazioni sempre più in netta crescita. I disagi sono tantissimi, in particolare per i diabetici che non possono rivolgersi al laboratorio dell’ospedale, dove continia a mancare il personale.

I diabetici

«Nel solo territorio del Sulcis Iglesiente, il tasso dei diabetici è stimato intorno all’8 per cento - rivela Riccardo Trentin, presidente della federazione “Rete sarda diabete” - un dato quest’ultimo che si traduce in 3000 pazienti per il solo Comune d’Iglesias. È una condizione inaccettabile e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone costrette ad un monitoraggio più frequente».

Pazienti fragili

«Si sta colpendo la categoria dei più fragili ed è un’assurdità che i cittadini siano costretti a pagare le analisi di tasca propria per una criticità che in tutta la Sardegna si manifesta soltanto nel nostro territorio. Occorre una collaborazione con le istituzioni, sensibilizzarle in modo che la problematica entri nella loro agenda politica», sottolinea Nicola Trentin.L’alternativa alle analisi in regime d’esenzione, si traduce nella trasferta a Monserrato: « Ma non è così semplice per tutti - dichiara Ombretta Ghiglieri - ci sono tanti anziani che hanno delle difficoltà negli spostamenti. Siamo arrivati ad un punto dove alcuni preferiscono saltare le analisi; di recente una coppia di pensionati, a cui ho dovuto riferire di non aver più la disponibilità per l’esenzione e che le analisi sarebbero costate 30 euro ciascuno, ha preferito posticiparle di un mese. Non solo la popolazione dei diabetici è colpita da questo disservizio, alla stessa stregua ci sono anche gli oncologici, i nefropatici e tanti altri affetti da patologie che necessitano di un costante monitoraggio e di analisi che senza l’esenzione costano parecchio denaro» .Una situazione che sconfina nel problema sociale e Monica Marongiu, presidentessa della Commissione Salute e politiche sociali del Comune d’Iglesias, intende affrontarla in modo concreto: «Non tutti possono permettersi di pagare gli esami, chiederò di poter convocare una commissione»