In trappola i trafficanti di selvaggina 

Una volta scoperti per i due è scattata la denuncia per cattura e commercio illegale di fauna selvatica, reato che può essere punito con una pena sino a sei mesi e il pagamento di un'ammenda sino a 4 mila euro. Una vendita di questa entità con tre esemplari avrebbe fruttato circa mille euro. Gli animali sequestrati sono stati sottoposti a una visita veterinaria nella sede dell’Agenzia Forestas. Saranno poi rimessi in libertà in una zona protetta.

A scoprire il traffico illecito di selvaggina è stato il Nucleo Investigativo dell'Ispettorato di Cagliari, insieme al personale della stazione forestale di Isili guidato dal comandante Paolo Deidda. I due uomini sono stati incastrati grazie a una serie di controlli durante una contrattazione online. I Rangers, fingendo di essere acquirenti interessati all’acquisto di tre pernici, hanno contattato i venditori. Una volta raggiunto l’accordo è stato fissato un appuntamento per la consegna e il pagamento della selvaggina. Gli agenti si sono presentati in borghese e una volta presa in consegna la gabbia con dentro tre esemplari, hanno mostrato i tesserino ai due uomini di Gergei.

Vendevano selvaggina online e quando sono stati scoperti dagli agenti del Corpo Forestale hanno detto che, essendo disoccupati, lo facevano per guadagnare qualcosa. Ma la giustificazione non è stata sufficiente per evitare la denuncia a Cristian Farris (37 anni) e Ubaldo Concas (25), entrambi di Gergei.

Le indagini

La denuncia

Traffici illegali

L’operazione del Corpo Forestale conferma che anche in Sardegna sono numerosi i casi di traffico illecito di animali. Stando a quanto raccontato dai Rangers sono numerose le specie autoctone ricercate dai collezionisti. Non solo pernici, ma anche la lepre sarda e la tartaruga marginata, il cui guscio ricorda gli elmetti che i soldati tedeschi usavano nella seconda guerra mondiale. Per questa specie le maggiori richieste arrivano proprio dalla Germania. Il mercato clandestino di fauna selvatica viva è un fenomeno in evoluzione e generalmente coinvolge acquirenti interessati al ripopolamento di zone di caccia faunisticamente in degrado o per un utilizzo come richiamo vivo, pratica che in Sardegna è vietata. «C'è un mercato internazionale - ha detto il comandante Paolo Deidda – l’abbiamo accertato controllando attentamente siti internet e social network». La Forestale lancia anche un appello ai cittadini e invita a segnalare eventuali traffici illeciti di selvaggina.



