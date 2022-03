In tempi di guerra tornano attuali i bunker 

Un rifugio in città in caso di bombardamenti? La guerra in Ucraina, le foto drammatiche che mostrano la popolazione nei rifugi antiaerei, nei tunnel delle metropolitane e in qualsiasi altro luogo abbastanza robusto da proteggerli, a tanti, a Carbonia, ha fatto tornare in mente l’esistenza dei rifugi e dei bunker di cui periodicamente si torna a parlare. Vero è che la guerra è lontana e che le diplomazie internazionali sono al lavoro per far sì che resti tale, ed è anche vero che oggi davanti all’ipotesi di una bomba atomica nessun tunnel, realizzato ai tempi della Seconda guerra mondiale, sarebbe un rifugio realmente sicuro. Ma intanto il tema attuale permette di ipotizzarne una ricognizione.

La mappa

Quanti sono intanto i rifugi e i tunnel che la storia cittadina (per tanti mista a leggenda) racconta essere vie di collegamento tra i principali edifici della città? Qualche anno fa gli appassionati della materia scovarono una mappa, datata 9 giugno 1943 che permetteva di farsene un’idea precisa: «È una mappa che, insieme ad altri documenti aiuta nello studio - spiega Pierpaolo Scanu, ex consigliere comunale, cultore della materia e figlio del 96enne Egidio Scanu che parte di quei tunnel li ha vissuti – mio padre ne ha un ricordo molto nitido e come lui molti anziani della città. La mappa ne mostra con precisione l'ubicazione». Nel 1943, quando è stata redatta, cinque erano già pronti e avrebbero potuto ospitare 3.690 persone». Altri 5, all’epoca, stavano per nascere per un totale di altri 6.515 posti dunque, in caso di bombardamento, oltre diecimila persone avrebbero potuto trovare rifugio.

Noti e ignoti

Cinque si trovano sotto monte Rosmarino, un altro ha un ingresso nella zona di via Puglie e finisce all'altezza della curva di via Tirso. «La galleria che corre sotto monte Rosmarino venne alla luce intorno ai primi anni Duemila – ricorda Giacomo Guadagnini, all’epoca assessore ai Lavori pubblici, oggi capogruppo del Pd in Consiglio comunale – è impraticabile perché andrebbe messa in sicurezza. Io ho anche personalmente percorso parte di un tunnel che corre sotto piazza Roma». La precedente amministrazione comunale aveva mostrato la mappa alla Soprintendenza ai Beni culturali, emerse che i costi per renderle tutte fruibili sarebbero davvero troppo alti». Vero è che ci sono all’orizzonte, in Regione, dei fondi per le città di fondazione: «Una parte potrebbe permettere di monitorare e rendere fruibili le gallerie rimaste in piedi – analizza il sindaco Pietro Morittu – sia chiaro, nessuno si augura di utilizzarle per lo scopo per le quali vennero costruite e tutti auspichiamo la fine del conflitto in corso , ma si tratta di un patrimonio della nostra città». Molte vennero distrutte, lo dicono le carte del 1947, su tante regna il mistero. Ad esempio il bunker di via Nuoro, oggi meta di Monumenti aperti, appare piccolissimo, eppure la mappa dice che poteva contenere 1.344 persone e che andava a sbucare in via XVIII dicembre. E tanti sono certi che esista la galleria che va da Villa Sulcis alla Torre civica. Si dice che passasse sotto la chiesa di San Ponziano per arrivare poi sino all’attuale via Tempio. Se la mappa avesse ragione la capienza sarebbe di 1.500 persone.