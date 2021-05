In spiaggia in totale sicurezza 

A Nora il primo stabilimento a prova di Covid della Sardegna. Arrivare in spiaggia con l'ombrellone già prenotato, mettersi comodi, ordinare uno snack, una bibita o un'insalata direttamente dalla propria postazione e non pensare più a nulla per tutta la giornata.

La sicurezza

Questa l'innovativa idea dello stabilimento balneare "Il Villaggio 88"di Nora, realizzato da Sintur Sinergie Turistiche e finanziato da Sardegna Ricerche.

"Welcome & safe" è un sistema che consente di gestire ogni aspetto dello stabilimento balneare online, sulla scia di quanto già realizzato nel mondo per alberghi, bed and breakfast e ristoranti.

Lo stabilimento balneare pulese ha deciso di investire sulla sicurezza dei propri bagnanti regalando loro un'estate a prova di Covid. Le occasioni di assembramento si riducono prima ancora di arrivare in spiaggia prenotando l'ombrellone e le sdraio online. Una volta arrivati, si possono prenotare anche i pedalò, i gonfiabili, le canoe, i sup e il campo da beach volley: effettuato il pagamento ci si presenta dai bagnini all'orario stabilito.Il servizio bar regala non solo la sicurezza di evitare gli assembramenti, ma anche la comodità di ricevere il drink, il toast o il gelato direttamente in postazione, ordinando dal menù scansionabile in Qr Code.

La scelta

Comodità per i clienti, ma anche per l'imprenditore. Welcome & Safe, attraverso il rilevamento, tramite segnali wi-fii, delle tracce digitali, verifica le presenze in prossimità ed evita in anticipo le situazioni di sovraffollamento. «Siamo molto fieri di questo progetto realizzato con Sintur – spiegano Danilo e Claudia Cacciuto, titolari di Villaggio 88 - , abbiamo dueobiettivi: rendere i nostri servizi sempre più innovativi e allo stesso tempo garantire qualità e sicurezza ai nostri clienti. Il nostro augurio è che quest'anno vengano a trovarci tanti turisti, non solo quelli locali, ma anche gli italiani e gli stranieri. Questi ultimi in particolare ci sono mancati tanto nel 2020 e speriamo che quest'anno ritornino numerosi. Per questo oltre a dotarci di sistemi che rendano la spiaggia sicura in ogni suo aspetto abbiamo rinnovato anche la struttura con zone relax e lounge, in cui organizzare aperitivi, spettacoli con usica dal vivo e tanto altro».

Il Comune

L’idea piace anche all’assessora al Turismo, Ombretta Pirisinu: «Pula ha avuto sempre un occhio di riguardo per la tutela ambientale e, soprattutto negli ultimi due anni, per la sicurezza sanitaria dei bagnanti. Il Villaggio 88 ha accompagnato fin da subito il Comune nelle tante iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, come nel caso dell'eliminazione dalle spiagge del consumo di plastica. Oggi si ripresenta con un'idea molto innovativa in cui la sicurezza sanitaria del bagnante viene messa in primo luogo. Per il territorio di Pula è un bel biglietto da visita».

