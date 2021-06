In spiaggia con il monopattino 

Un monopattino per muoversi in centro e per raggiungere le spiagge. Lo troveranno a disposizione (a noleggio) i turisti da metà luglio in poi in almeno tre punti del paese. L’idea è dell’amministrazione comunale di Villasimius che cerca anche così di combattere l’inquinamento e attrarre i visitatori. «È un’iniziativa – spiega il sindaco Gianluca Dessì – studiata per favorire l’ambiente. Uno dei nostri obiettivi, che stiamo portando avanti assieme all’Area Marina Protetta, è quello delle emissioni zero. Meno auto mandiamo in spiaggia, meno Co2 si consuma e più servizi riusciamo ad offrire ai cittadini».

Servizio sperimentale

Il servizio sarà garantito in via sperimentale dalle aziende che parteciperanno alla manifestazione di interesse promossa dal Comune. Aziende che dovranno confrontarsi periodicamente con lo stesso Comune per concordare (ed eventualmente migliorare) le modalità di erogazione del servizio. Tra le garanzie previste un call center attivo 24 ore su 24, una base logistica a Villasimius e una copertura assicurativa di almeno sei milioni di euro. I monopattini, inoltre, potranno essere raggruppati nelle apposite aree di sosta in un massimo di dieci unità per volta. Aree che sono in fase di individuazione in questi giorni.

Aree di sosta

«Possiamo utilizzare – sottolinea Marco Cardia, consigliere con delega al commercio e uno dei promotori dell’iniziativa – una parte delle aree di sosta riservate ai motocicli e agli scooter. Penso a quella vicino all’edicola, a quella nella via adiacente al Municipio e anche a piazza Margherita Hack. Stiamo valutando se dedicare inoltre degli appositi spazi da altre parti». A disposizione dei turisti potrebbero esserci sino a cento monopattini: «È prevedibile – aggiunge Cardia – che le richieste siano persino superiori. Il numero in ogni caso dipenderà dalla ditta che fornirà il servizio». I monopattini elettrici non dovrebbero circolare all’interno della zona a traffico limitato. In questo senso un appello arriva anche dal consigliere di minoranza Pino Gagliardo: «Benissimo puntare sui monopattini – dice Gagliardo – ma sia fatto al di fuori della zona a traffico limitato altrimenti ci sarebbero seri problemi di sicurezza visto il gran numero di turisti e soprattutto di bambini». Gagliardo, infine, invita il primo cittadino a puntare davvero sulla mobilità sostenibile: «Sei anni fa promise le navette elettriche, mi auguro che adesso sia arrivato anche quel momento».

