In silenzio l’assessora defenestrata 

Bocche cucite. Il presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco non risponde, così come l’assessora alle Attività produttive rimossa dall’incarico, Eleonora Angheleddu, che non ha ancora voglia di dire la sua. E il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu? I fedelissimi parlano di un uomo sereno, sebbene la sua maggioranza scricchioli e le parole di Paolo Maninchedda non gli abbiano fatto piacere. «È chiaro che Soddu non sa gestire le situazioni nelle quali non è riconosciuto come capo - sentenzia l’ex consigliere regionale - e questo è un tratto diffuso tra i prinzipales dell’interno (quelli di area urbana puntano ai soldi più che al ruolo), è un tratto antropologico».

Oltre Nuoro

La bufera che ha investito il municipio oltrepassa i confini cittadini, assume contorni regionali. D’altronde, per molti è lì che andrebbe ricercata l’origine dei dissapori, di quel blackout comunicativo che ha investito il primo cittadino e alcuni elementi della sua maggioranza, capeggiati da Sebastian Cocco. Tra i corridoi raccontano di un sindaco distante, nell’ultimo periodo. Poco incline al dialogo. «Alle Regionali non manca tanto e poi, bisogna dirla tutta, qui eravamo certi della nomina di Soddu al Parlamento europeo», sussurra un esponente della maggioranza che preferisce rimanere anonimo. «Comunque, mi auguro che prevalga il buon senso, che le fratture si possano ricomporre. Abbiamo troppe cose ancora da fare per la città».

Maninchedda entra a gamba tesa nel dibattito politico nuorese. Si scaglia contro Soddu: «Nuoro è un diletto campo di scontro tra angeli e demoni, con campionato che si svolge nel corso Garibaldi, con massoni travestiti da preti e preti travestiti da massoni. Soddu, manco avessero toccato il sedere a mamma, ha rimosso un suo assessore (per rappresaglia contro la nascita di un intergruppo in Consiglio comunale, che non lo ha sfiduciato, ma gli ha solo chiesto di lavorare di più per la città)». Intanto, da Fratelli d’Italia sentenziano: «L’esperimento Soddu è fallito, non resta che andare alle elezioni anticipate quanto prima».