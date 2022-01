In silenzio dopo l’omicidio: «Racconterò tutto» 

Luigi Piras, il 76enne in carcere da martedì scorso per l’omicidio di Antonio Pisu, «farfuglia ed è poco lucido, anche se sta iniziando a realizzare di aver commesso un enorme errore». Il suo avvocato, Marco Secci, ha così chiesto tempo e l’ex assicuratore, nell’interrogatorio di garanzia fissato l’ultimo giorno dell’anno, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip Giuseppe Pintori. «Porta sul viso i segni della colluttazione, parla a monosillabi ed è molto debole. Quando sarà in grado di parlare con il pubblico ministero e a quel punto chiederò un incontro». E ieri, nella parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle, si sono svolti i funerali di Pisu: un giorno di grande dolore per la famiglia e per i tanti amici e conoscenti dell’imprenditore ucciso con quattro colpi di pistola.

L’esasperazione

Nessuno si sarebbe mai aspettato questa tragica conclusione, anche se i rapporti tra Piras e la famiglia Pisu erano oramai logorati da anni. Quanto successo martedì mattina nella mansarda della palazzina di via Agricola 52, a Monserrato, ruota attorno ai 30mila euro versati da Piras come anticipo e saldo per l’acquisto della piccola abitazione di proprietà di Paolina Nateri (moglie di Pisu). Quando è emerso che l’abitazione era abusiva e dunque non poteva essere venduta, la situazione è precipitata. Piras per lasciarla, avendo in mano anche un contratto di comodato d’uso, chiedeva la restituzione dei 30mila euro, la famiglia Pisu puntava alla risoluzione dei contratti, alla liberazione immediata della mansarda, pretendendo anche il pagamento di una indennità di occupazione di quasi 8mila euro. L’avvocato dell’indagato parla anche di «interventi dei carabinieri per alcuni episodi spiacevoli subiti da Piras, come il cambio della serratura della porta d’ingresso. Il mio assistito era certamente esasperato e intimorito, anche se questo non può giustificare il suo gesto». Tutta la vicenda è al centro di ulteriori approfondimenti e indagini da parte degli investigatori della Squadra mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro.

La resa dei conti

Da diverso tempo la famiglia Pisu stava chiedendo a Piras di lasciare la mansarda il prima possibile: serviva per la figlia di Antonio. Discussioni e liti erano sempre più frequenti, certamente i toni si sono alzati creando una situazione insanabile. Cosa abbia spinto, martedì, l’ex assicuratore a impugnare la sua pistola – regolarmente detenuta – e a premere il grilletto, deve essere ancora chiarito. Quattro colpi hanno ucciso l’ex imprenditore edile. Ma un quinto proiettile avrebbe potuto far scorrere altro sangue: perché l’arma ha esploso un nuovo colpo durante la colluttazione tra Piras e Marcello Pisu, il figlio della vittima, accorso nella mansarda quando ha sentito gli spari. Il proiettile per fortuna è finito contro un muro senza centrare i due rivali. Pochi istanti dopo sono arrivati gli agenti delle Volanti, insieme agli investigatori della Mobile, che hanno fermato il 76enne, accompagnandolo prima in ospedale e dopo nel penitenziario di Uta con l’accusa di omicidio.