In sella per superare la diversità 

Sorrisi ampi, occhi che luccicano e parole col contagocce, perché l’emozione è difficile da raccontare. Ma basta guardare in viso i 41 atleti, protagonisti del campionato italiano di equitazione paralimpica, per capire che la tre giorni, organizzata nel maneggio dell’associazione Giara Oristanese, è stata molto più di un semplice evento sportivo.

L’evento

Da venerdì e fino a domenica sette squadre, tutte sarde, si sono date battaglia tra gli steccati dell’impianto di Fenosu: in palio i titoli italiani nelle specialità dressage, gymcana e salto a ostacoli. Per la cronaca, ottima prestazione per il club ippico Capuano che ha portato a casa il primo posto nella classifica delle società, seguito dai padroni di casa della Giara Oristanese e dalla Quore Asd. Ma aldilà delle medaglie, esibite con orgoglio dagli atleti, è stato l’entusiasmo per la rinascita di un settore, come tanti castigato dall’emergenza sanitaria.

I protagonisti

«Il Covid ha avuto conseguenze pesantissime su questi ragazzi che vivono un’emotività molto intensa - spiega Federica Olmo, istruttrice - Il maneggio è una realtà altamente socializzante che crea costanti interazioni tra gli atleti disabili e i normodotati. Negare per oltre un anno questa quotidianità è stato difficile». A maggio la ripresa, con tante limitazioni. «Ma è stato meraviglioso - prosegue - i ragazzi hanno potuto regalare ai cavalli gli abbracci che la pandemia ha negato con le persone». In pista a Fenosu atleti dai 10 ai 50 anni. «Veri e propri agonisti - puntualizza Riccardo Carlini, giudice nazionale – abbiamo trovato un livello tecnico molto elevato, nonostante per due anni gli allenamenti siano stati ridotti drasticamente».

Le emozioni

Non è solo la pratica di una disciplina sportiva quella che accomuna questi ragazzi affetti da sindrome di down, trisomia 18 o spettro autistico, solo per citare alcune patologie. «L’effetto terapeutico è quasi immediato - spiega Federica Olmo - Ho chiesto a un mio allievo cosa provasse mentre cavalca e mi ha risposto che si sente cullato, in armonia con il mondo che lo circonda». Lo confermano Mattia e Giulia Piras fratelli di 20 e 16 anni. Saltellano qua e là con la loro medaglia d’oro al collo, vinta nelle categorie dressage grado 3 medio lui, elementare lei. «A cavallo mi sento libero - racconta lui - sono felicissimo, anche se il sogno più grande l’ho realizzato quando sono stato componidoreddu». Antonello Madeddu, fuoriclasse della Giara Oristanese, ha spuntato un ottimo terzo posto nel dressage avanzato, dietro a Paolo Mura e Antonio Bachisau, e una medaglia di bronzo nella gymncana grado 3 elementare. «È stata una bellissima manifestazione - dice soddisfatto il padrone di casa Antonio Madeddu che già due anni fa aveva ospitato i campionati - Solo un peccato che molte società del resto d’Italia abbiano dovuto rinunciare per la difficoltà nei trasferimenti».

