In sella per godersi la terza età 

Luogo d’incontro e orario sui social: chi si vuole unire deve solo portare la bicicletta e pedalare. Hanno cominciato pochi mesi fa, e oggi sono oltre trenta i pensionati che si riuniscono tre volte la settimana e macinano decine di chilometri per pura passione.

Il gruppo Amici anziani pensionati pedalatori è nato grazie a un’idea dei fratelli Franco e Piero Collu, 76 e 73 anni, autentiche figure di riferimento del ciclismo iglesiente: una volta smessi i panni di agonisti prima e team manager dopo, non hanno rinunciato al richiamo della strada e anzi hanno rilanciato, con un’azione degna di un tentativo di fuga dall’età anagrafica, quell’amore per le due ruote capace di coinvolgere inaspettatamente molti appassionati over 60.

Agonismo addio

«Arrivati a una certa età – spiega Piero Collu – si smette di partecipare agonisticamente e purtroppo anche di occuparsi delle società storiche, quelle che hanno raccontato le pagine più belle del ciclismo della città d’Iglesias. Arriva il tempo dove occorre pedalare soltanto per pura passione, e così con mio fratello Franco abbiamo iniziato a inforcare la bici tutti i giorni e percorrere lunghi tragitti fra le strade dell’iglesiente».

Ma il richiamo del “gruppo” era troppo forte per chi ha passato una vita a scambiarsi le borracce con compagni di squadra e avversari: «Ci siamo chiesti – continua Piero Collu – se non fosse il caso di cominciare a invitare qualche pensionato a unirsi alle nostre scorribande. Tramite i social network abbiamo iniziato a indicare orario e luogo di partenza dei nostri giri, invogliando chi volesse unirsi senza alcun impegno, senza nessuna tessera, nessun onere da pagare, alcuna quota da versare o assicurazione da stipulare. Si richiede solo l’amore per questa disciplina, la voglia di passare alcune ore insieme e ovviamente anche l’attrezzatura adeguata per affrontare tanti chilometri in sicurezza. Chi avesse il desiderio di unirsi ma non dispone di una bicicletta, deve soltanto farcelo presente: gliela forniamo noi».

Elisir di giovinezza

Piero e Franco Collu sono partiti in due, ma nel giro di qualche mese ora sul traguardo arrivano anche in trenta: «Siamo tutti i “vecchietti” delle due ruote – scherza Piero – e tutti pensionati. Il più grande è Francesco Cambula, 78 anni: correva con me e mio fratello nel team Monteponi e prima ancora nella Metalla con mio padre Salvatore Collu».

L’abnegazione dei fratelli per i pedali è così viscerale da riuscire a risvegliare l’interesse sopito di tutti quegli anziani appassionati che hanno deciso di rimontare in sella, convinti che il percorso da affrontare in bici non sia ancora terminato: «Molti dei partecipanti hanno migliorato la loro condizione di salute. È una meraviglia constatare quanti vecchi e anche nuovi ciclisti siano interessati a trascorrere delle giornate in gruppo», confessa Piero Collu. «Abbiamo un capitano, mio fratello Paolo, ma non ci sono gregari o presidenti. Qualcuno la sera prima chiede di poter andare a Cala Domestica: ci si organizza e il giorno dopo si parte».

Minimo 38 chilometri

Gli “Amici anziani pensionati pedalatori” s’incontrano tre volte alla settimana: «Affrontiamo vari itinerari – svela Piero Collu – il più breve è di circa 38 chilometri ed è il giro di Barega. Arriviamo a un massimo di 80».

Tutti i cicloamatori d’Iglesias ora sono avvertiti: «Controllate le vostre pagine social – dice Piero Collu – e se vedete le foto di un treno di ciclisti attempati, siamo noi. Per unirvi basta amare la bicicletta».

