In scena per rispettare l’ambiente 

Il teatro a scuola e una presa di coscienza sui problemi ambientali sono una combinazione importante e possibile. È questo il messaggio che hanno voluto dare nei giorni scorsi gli studenti di venti classi dell’istituto superiore Othoca di Oristano, che dopo quasi tre anni di pausa forzata a causa della pandemia sono tornati sul palco con l’opera teatrale Arvures.

L’evento

Un’intera giornata dedicata alla manifestazione teatrale, con la mattinata riservata all’istituto, mentre nel pomeriggio le porte sono state aperte ai familiari delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato al laboratorio teatrale, ai docenti, a tutto il personale della scuola. L’opera teatrale, diretta da Giampietro Orrù e Maura Grussu della compagnia Fueddu e Gestu di Villasor, è un libero adattamento scenico del racconto di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”. In Arvures gli elementi naturali, il paesaggio si fanno personaggi-attori. Gesti e parole, suoni e situazioni si intrecciano alla presa di coscienza per il rispetto della natura affinché si comprenda l’importanza della relazione tra essere umano e mondo naturale, ma soprattutto affinché si comprenda che il singolo individuo attraverso piccoli gesti quotidiani può ristabilire l’importante equilibrio con la natura.

La soddisfazione

«La partecipazione al laboratorio teatrale – affermano soddisfatte le docenti referenti Anna Rita Gala, Giulia Pais e Silvia Piredda - ha permesso ai ragazzi e alle ragazze non solo di sviluppare capacità espressive e comunicative, ma anche di riflettere sull’importanza del proprio territorio e della salvaguardia del patrimonio naturalistico in esso presente. Ora più che mai – sottolineano le insegnanti – è importante comprendere ed essere consapevoli del proprio ruolo nel pianeta. Anche nel nostro piccolo, piantando un seme, stiamo contribuendo ad arricchire il patrimonio naturalistico che sempre più sta scomparendo». Anche il dirigente scolastico plaude al ritorno sul palcoscenico e all’impegno dei ragazzi. «Sono stati tre anni complessi per il mondo della scuola e per tutti – afferma Frongia – ma gli alunni e le alunne hanno mostrato un forte spirito di adattamento e una gran voglia di ricominciare a fare scuola all’insegna della normalità. La ripresa del laboratorio teatrale - commenta- ha contribuito a questo e ha permesso ai partecipanti di riappropriarsi del piacere dello stare insieme e creare qualcosa. Arvures è il risultato di un vero e proprio lavoro di gruppo portato avanti con passione, energia e determinazione dai giovani interpreti».