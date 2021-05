In Sardegna netto calo dei contagi 

Primo giorno di zona arancione per la Sardegna, dopo tre settimane in rosso. E si registra un netto calo dei contagi, tornati sotto quota 100 dopo diverse settimane: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati, infatti, solo 61 casi (per trovare un dato inferiore bisogna tornare all'1 marzo con 45) su 1.436 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 4,2%. Salgono così a 54.876 i casi positivi al Covid complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.195.227 tamponi. Si registrano anche quattro nuovi decessi (1.393 in tutto). Sono, invece, 358 (-4) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 51 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.356 e i guariti sono complessivamente 36.714 (+180) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 4. Sul territorio, dei 54.876 casi positivi complessivamente accertati, 14.389 (+37) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.291 (+6) nel Sud Sardegna, 4.849 a Oristano, 10.664 (+11) a Nuoro, 16.683 (+7) a Sassari.

Il coronavirus in Italia

Sono ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948; ieri erano stati 9.148.Sono invece le 256 vittime in un giorno (domenica se ne erano registrate 144). Questi i dati riportati nel bollettino diramato ieri dal ministero della Salute.Sono 121.829 i tamponi molecolari e antigenici per il Covid-19 effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Domenica i test erano stati 156.872.Il tasso di positività è pari al 4,9%% (ieri era al 5,8%).I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.490, in calo di 34 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 121 (ieri 109).Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 18.395 pazienti, in aumento di 50 unità rispetto a domenica.Con i 13.038 registrati ufficialmente nelle ultime 24 ore, i guariti dal Covid-19 e dimessi in Italia dall’inizio della pandemia superano i tre milioni e mezzo (nel dettaglio, sono 3.505.717).

Pochi test

Resta sullo sfondo l’importanza dei test, fondamentali per valutare il tasso di positività reale e quindi la curva dei contagi. Cinque regioni ieri hanno fatto meno di mille test, gettando quindi ombre sui dati reali, soprattutto ala luce delle riaperture della settimana scorsa. La Gran Bretagna, a cui si guarda come modello di vaccinazione e riaperture, ne fa ancora fino a 1,5 milioni al giorno. Le vittime risalgono a 256 dopo il minimo da 7 mesi del giorno prima (144) e se prosegue il calo delle terapie intensive risalgono invece i ricoveri ordinari. I guariti e dimessi superano i 3,5 milioni. Bisognerà vedere nei prossimi giorni come evolverà la curva, essendo il lunedì sempre anomalo

