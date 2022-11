In Sardegna la malattia del cervo  

Ieri l’assessorato alla sanità ne ha dato comunicazione ai servizi territoriali, oggi arriverà la determina ufficiale. Il nuovo blocco – che verrà al momento disposto per tre, quattro settimane – arriva a pochi giorni (13 novembre) dalla scadenza del termine dello stop alla movimentazione di bovini e ovicaprini disposto il 23 ottobre scorso dalla Regione dopo la scoperta di focolai della variante 3 della blue tongue. Di peste in peste, dunque. «Ma la presenza del virus dell’EHD ci preoccupa molto di più», ammette Antonio Montisci, responsabile del Servizio veterinario della Regione.

Una notizia dalle conseguenze pesantissime soprattutto per il comparto bovino dell’Isola (un patrimonio di 230mila capi) che non potrà più esportare e vendere i vitelli ai centri d’ingrasso della Penisola. Il Ministero della Salute, infatti, ha disposto il blocco totale della movimentazione. Stop anche alla movimentazione degli ovicaprini; mentre è consentita, in deroga, la sola movimentazione per la macellazione all’interno del territorio regionale.

Due focolai ad Arbus e uno sospetto a Villacidro. È stato rilevato in Sardegna – primo caso in Europa – il virus dell’EHD, la malattia emorragica del cervo, patologia simile alla blue tongue che colpisce i cervidi e i bovini, mentre gli ovicaprini non riportano sintomi facendo però da serbatoio del patogeno.

Mannaia sulle aziende

Di peste in peste

La vacca con i sintomi

Si tratta del sierotipo 7 localizzato da tempo in Tunisia, spiega Montisci. «È arrivato con gli insetti culicoidi trasportati dai venti dell’Africa, come il sierotipo 3 della blue tongue». Il focolaio è stato scoperto ad Arbus dai servizi veterinari territoriali dopo la segnalazione di un allevatore convinto che una delle sue vacche fosse stata contagiata dalla variante della blue tongue presente nell’azienda confinante. Tutto è successo a fine ottobre. Gli esami hanno dato esito negativo per la lingua blu; nel frattempo la vacca è morta, i veterinari ne hanno prelevato la milza e l’hanno mandata all’Istituto Zooprofilattico di Oristano che ha isolato il virus della malattia emorragica del cervo. La conferma è arrivata ieri da Teramo (centro di riferimento nazionale).

L’indagine sul territorio

«L’individuazione del virus – spiega l’assessore Mario Nieddu – evidenzia ancora una volta la capacità del nostro sistema di sorveglianza e di monitoraggio sulle malattie e sul rischio epidemiologico. Sono già partiti i controlli per verificare la presenza del virus oltre l’area del focolaio».

L’appello

«Una notizia terribile che arriva in una regione già martoriata dal caro prezzi e dall’incubo lingua blu», dice il presidente di Coldiretti Battista Cualbu. «È urgentissima l’istituzione di una unità di crisi coordinata dall’Istituto Zooprofilattico con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria che possa monitorare e trovare subito soluzioni alternative al blocco totale». Il primo caso di questa malattia è stato rilevato ad Arbus nell’allevamento di Michela Dessì, presidente di sezione Coldiretti.

