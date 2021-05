In Sardegna 31 nuovi casi, il miglior dato da otto mesi  

La curva tende decisamente verso il basso. La Sardegna punta al giallo e lo fa con dati da record. Ieri si sono registrati 31 nuovi positivi; per trovare un numero simile bisogna tornare indietro al 20 febbraio quando ce ne furono 33, se invece si vuole trovare qualcosa di inferiore allora il salto si deve compiere sino al 2020, esattamente il 15 settembre quando furono 27. E crolla anche il tasso di positività che dal 2,4% di due giorni fa arriva addirittura a 0,7.

A livello nazionale invece si registra una importante diminuzione dei posti letto occupati da positivi nelle terapie intensive ma anche il dato dei nuovi contagi fa ben sperare: poco al di sopra di 5mila, il migliore da ottobre.

I dati regionali

Ieri sono stati eseguiti 4.473 test che portano il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia a 1.219.005. Si registrano purtroppo però due nuovi decessi (1.418 in tutto). Sono invece 288 (-7) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 41 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.146 e i guariti sono in tutto 38.789 (+214). In Sardegna dei 55.682 casi positivi complessivamente accertati, 14.574 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.424 (+2) nel Sud Sardegna, 5.013 (+3) a Oristano, 10.744 (+4) a Nuoro, 16.927 (+3) a Sassari.

La curiosità

Il dato di ieri, ma anche quello del 20 febbraio, è il frutto dei comportamenti avuti dai sardi quindici giorni prima. Quello di 24 ore fa quindi arriva quando, fine aprile, le restrizioni nell’Isola erano massime, mentre ai primi di febbraio la Sardegna era colorata di arancione. Insomma quel che ripetono sempre gli esperti come Giovanni Sotgiu, docente di Statistica medica all’Università di Sassari sembra sempre valido: «Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Capisco i limiti che devono subire molte attività ma questa settimana in arancione aiuterà ad abbassare ulteriormente la curva epidemiologica, dopo di che saranno fondamentali i controlli».

Il commento

«La Sardegna ha iniziato la sua seconda settimana di zona arancione. Una prudenza in più volta a migliorare i nostri parametri affinché, una volta tornati gialli, possiamo riaprire in sicurezza e, soprattutto, non richiudere più». questo il parere della deputata del Pd, Romina Mura, che difende quindi la decisione del Governo di mantenere per un'altra settimana la Sardegna in zona arancione. «Il caso dei comuni del Sulcis in cui, a partire da ieri, molte scuole resteranno chiuse per 14 giorni, ci mostra come basti davvero poco per ricadere nel baratro».

Il report nazionale

Sono 5.080 i nuovi casi, il dato più basso di nuove infezioni da metà di ottobre 2020, e il numero di persone che ha contratto il virus sale a 4.116.287 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 198 (due giorni fa 139), per un totale di 123.031 vittime da febbraio 2020.I test sono stati 130.000 e il tasso di positività è 3,9%. Infine crescono leggermente le degenze ordinarie, ma calano le terapie intensive. I posti letto occupati nei reparti di medicina da positivi sono +7, per un totale di 15.427 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -34 (e due giorni fa erano -19), portando il totale dei malati più gravi a 2.158.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

La Sardegna ha iniziato la sua seconda settimana di zona arancione. Una prudenza volta a migliorare i nostri parametri: una volta tornati gialli, potremo riaprire in sicurezza e, soprattutto, non richiudere più