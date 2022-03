In sala operatoria a centodue anni 

A 102 anni è tornato in sala operatoria per la sostituzione del pacemaker. Basilio Carta, di Desulo nato il primo novembre 1919, ha dimostrato di avere un’ottima tempra, mente lucidissima e una gran voglia di star bene ancora a lungo. Lo rimarca la dottoressa Luisa Fais, 32 anni, uno dei cardiologi dell’équipe che ha eseguito l’intervento: «Il caso di Basilio Carta – spiega - dimostra che oggi si può offrire un ottimo livello di assistenza ai pazienti più fragili a partire dalla presa in carico del paziente a domicilio fino alla procedura chirurgica».

Day hospital

Così l’ultracentenario di Desulo, giunto in ospedale la mattina, è stato operato in anestesia locale e la sera è potuto rientrare a casa. «L’assistenza dei pazienti – spiega il cardiologo Roberto Floris, 37 anni - non parte dall’intervento chirurgico, ma si basa per prima cosa sul controllo a distanza dei pacemaker e defibrillatori che, come in questo caso, ci ha permesso di individuare lo stato di bassa carica della batteria del dispositivo senza necessariamente costringere il paziente a un lungo viaggio per recarsi in ospedale per i controlli».

A casa

Tziu Basilio Carta, che ha alle spalle una lunga vita di lavoro all’aria aperta come pastore e commerciante di animali, subito dopo l’intervento ha ringraziato il personale sanitario invitandolo a casa per il suo prossimo compleanno come ricorda la figlia Anna Maria, 54 anni, che vive a San Gavino: <I medici e gli infermieri sono stati gentilissimi e ci hanno fatto sentire a nostro agio. Mio padre ha lavorato a lungo vendendo i maiali dal nord al sud della Sardegna nella zona del Campidano. Il pacemaker di mio padre era in scadenza e negli ultimi due anni della pandemia sono saltati i controlli. È stato visitato a domicilio dalla cardiologa Luisa Fais. Mio padre adora parlare di bestiame. Ascolta con piacere le poesie in sardo. La sua alimentazione? Mangia la pasta, carne, formaggio accompagnati da un buon bicchiere di vino rosso»