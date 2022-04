In rovina la base degli astronauti 

Quei caseggiati alle porte del Supramonte, nella valle di Lanaitto, sono un biglietto da visita per turisti, ma furono anche base operativa degli astronauti dell’Esa, l’agenzia spaziale europea, e ospitarono anche l’astronauta Samantha Cristoforetti. Tre caseggiati che da tempo sono in abbandono. I vandali si sono portati via pannelli solari, porte, impianti. I bagni devastati, le verande collassate. Un sito che da tempo attende una rinascita e che invece è «nel degrado più totale». La denuncia arriva dal consigliere di opposizione del comune di Oliena, in quota Pd, Valentino Carta. Dall’amministrazione, l’assessore al Turismo Guglielmo Puligheddu ammette il ritardo nel rilancio dell’area, ma specifica: «Abbiamo intrapreso un percorso che si è rivelato più lungo del previsto, però porterà quei posti ad essere utilizzati meglio, già dalla prossima stagione».

Degrado spaziale

Gli immobili sono di proprietà del Comune di Oliena situati ai piedi del Supramonte. «Un anno fa avevo denunciato lo stato di degrado delle strutture di Lanaitto – spiega Carta –, da allora l’amministrazione ha fatto tante promesse sulla valle e su un piano di sviluppo sostenibile. Finora però nulla è stato fatto e la situazione è peggiorata».

I corsi organizzati dall’ente spaziale europeo hanno avuto sempre come base la valle di Lanaitto a Oliena nella struttura comunale, come ricorda anche Pasquale Giobbe, che per anni ha lavorato all’accoglienza degli astronauti: «Tutto era partito nel 2005, con un corso per la Nasa, per l’Agenzia spaziale giapponese e per quella europea. Per Oliena e per tutto il territorio è stata una grande esperienza, anche perché gli stessi astronauti hanno vissuto la loro permanenza sul posto anche nei panni di turisti. Da diversi anni a questa parte, però, non sono più tornati a causa del grave stato di abbandono delle strutture».

La partenza dal Kennedy Space Center in Florida della missione Crew-4, della quale fa parte la Cristoforetti, per Carta, «poteva rappresentare un’opportunità di rilancio e di crescita per Oliena, invece così non sarà, perché se mai dallo spazio dovessero osservare con attenzione la valle di Lanaitto, vedrebbero soltanto strutture abbandonate».