«In questi anni l’Isola è peggiorata» 

Ultimo giorno da segretario per Michele Carrus. Si conclude oggi, ad Arborea, il suo mandato di otto anni alla guida della Cgil sarda. Quando salirà sul palco dell’Hourse country club di Ala Birdi sarà per passare il testimone al suo successore. Chi sarà? Il leader nazionale Maurizio Landini, presente all’assemblea di Arborea, indicherà un nome sul quale i 117 delegati si esprimeranno. Per Michele Carrus il sindacato è la sua seconda casa, dopo quella in cui è nato, a Oliena 55 anni fa, e quella in cui vive a Cagliari con moglie e tre figli. Allevato a comizi e scioperi, ha passato una vita tra le fila della Cgil, entrando a 20 anni, da delegato, e assumendo a 28 la guida del sindacato in Gallura.

Ci siamo, segretario?

«Sì ormai il mio mandato, iniziato il 17 aprile 2013, è finito».

Le dispiace, ha lasciato lavori in sospeso?

«No, sono le regole. C’è tanto ancora da fare ma siamo un'organizzazione collettiva e io sarò ben lieto di fare la mia parte, anche se a sobbarcarsi questo fardello, così impegnativo ed esaltante, sarà un altro o un’altra».

Lascia una Sardegna migliore o peggiore di quella del 2013?

«Peggiorata, a mio modo di vedere. Otto anni fa faticavamo molto a recuperare terreno da una crisi finanziaria che si riverberava sul sistema produttivo e aveva avuto un peso nella scelta delle grandi multinazionali di fermare i siti, come il polo metallurgico sulcitano e il petrolchimico di Portotorres: per tutti erano previsti piani di ripartenza che però non si sono concretizzati per mille ragioni, non ultima la lentezza e la complicazione di procedure autorizzative».

Adesso è peggio?

«Allora abbiamo perso importanti fette di produzione industriale e l’irresponsabilità dei governi regionali ha creato una gravissima crisi occupazionale della Sardegna che si è vista retrocedere: adesso ritorniamo nell’Obiettivo 1 sulla base della situazione di allora, con una ricchezza ridotta e mal distribuita che sta causando un impoverimento generale dell’Isola, delle famiglie e dei lavoratori. È la cifra distintiva di questi ultimi anni, i giovani emigrano e i paesi si spopolano».

Come si vive il post Covid?

«La pandemia ha creato una crisi devastante, spegnendo le speranze di ripresa che cominciavano a intravedersi nel 2018 e 2019, grazie anche alle politiche del lavoro che eravamo riusciti a strappare, come i cantieri Lavoras che hanno impiegato migliaia di persone, e per fortuna anche questa Giunta ha tenuto in piedi».

Usciremo da questa crisi?

«Sarà difficile per tutti ma per la Sardegna ancor di più: ci sono vertenze industriali in alto mare, servirebbero strategie e visioni politiche del futuro ma la Regione non si dimostra all’altezza della situazione».

Cosa rimprovera a questa Giunta?

«Deve fare meglio e di più, pensare ai bisogni dei sardi e non agire secondo la logica delle poltrone. Ma il grave errore di questa Giunta è stato derubricare il confronto con le parti sociali . Io non vedo il governatore Solinas dal 2 maggio dell’anno scorso».

