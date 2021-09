«In questa vigna c’è tutta la mia vita» 

Le mani si fanno strada tra i filari: accarezzano i grappoli e staccano delicatamente gli acini per valutare il grado di maturazione dell’uva. Pinuccio Zuddas, classe 1927, come ogni anno si prepara alla vendemmia. È il socio più anziano della Cantina di Dolianova.

Nei campi

Quasi ogni giorno, si reca alla sua vigna di Santesu, a pochi chilometri dal paese. A 94 anni, continua a prendersi cura personalmente del suo terreno: oggi è in compagnia di Franco e Giovanni, due dei suoi sei figli, uno carabiniere e l’altro poliziotto. «Mi sono portato la scorta – dice ridendo – non si sa mai».

La passione

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. «Avrò avuto dodici o tredici anni quando ho iniziato a lavorare in vigna, mi piaceva molto. L’ho sempre fatto con passione, non mi sentivo mai stanco – racconta frugando tra i ricordi - per un po’ di tempo con i miei tre fratelli abbiamo lavorato nei campi di grano con la mietilega: eravamo tra i pochi ad avere il macchinario per fare i covoni. Due di noi lavoravano di giorno e gli altri due di notte, c’era tanto da fare e il compenso era in natura».

La vigna

Poi, pian piano, l’impianto delle vigne e un’attività che da allora non si è più fermata. «Con mio cognato siamo stati i primi a portare l’uva nella nuova cantina sociale: era l’8 settembre del 1977, possiamo dire di averla inaugurata – dice con orgoglio - quando siamo arrivati, stavano ancora concludendo le operazioni per l’apertura ufficiale».

Generazioni cresciute con la passione per la terra: il padre, pastore, è stato socio della prima storica cantina, fondata nel ’49, poi la madre subentrata alla sua morte e ancora il signor Pinuccio e i suoi fratelli. «Ora ho alleggerito il lavoro, mi occupo solo di questa vigna per non perdere l’allenamento».

La storia

Una terapia per il corpo e per l’anima. «Qui a Santesu c’era una vigna impiantata dai prigionieri austriaci nel 1914. Nel ’64 l’ho presa io conservando il vitigno originario: il barbera sardo che regala un ottimo vino. Non ho mai utilizzato medicinali o prodotti chimici nelle mie vigne, solo zolfo». Anche quest’anno una parte del raccolto andrà alla cantina e un’altra alla riserva di famiglia. «Uva e vino fanno bene alla salute. Mi concedo ancora un bicchiere al giorno – racconta - mio nonno diceva che il vino era il suo atarxiu, il suo acciaio. Con gli acini curavamo invece le ferite che ci procuravamo da bambini».

Il futuro

Il pensiero è rivolto ai giovani: «La terra è sacrificio ma se si ha passione e voglia ci si può costruire un futuro più che dignitoso».

