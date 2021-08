In Procura tre pm lavorano per sei 

A fine aprile trasferito ad Asti il sostituto Luciano Tarditi, titolare delle indagini sul Geovillage e sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata a Olbia. Ora, scherzo d’agosto per la Procura di Tempio, il ministero della Giustizia sposta un’altra pm dalla Gallura al Tribunale dei Minori di Sassari. E l’ufficio giudiziario tempiese è al collasso, con 4133 nuovi fascicoli a carico di noti iscritti negli ultimi 12 mesi, affidati a due sostituti ai quali si aggiunge il procuratore Gregorio Capasso.

L’organico

Sulla carta, è di sei magistrati. L’ultima a partire (su sua richiesta) è la magistrata Laura Bassani, attualmente titolare di circa 700 inchieste. Ha già preso possesso del suo ufficio a Sassari. La pm è la contitolare del procedimento sul caso Grillo (già chiuso da tempo e approdato davanti al Gup) ma soprattutto lascia importanti fascicoli che non sono approdati alla richiesta di rinvio a giudizio, come quello sul boom di contagi Covid (nell’estate 2020) tra i lavoratori della discoteche della Costa Smeralda. Il procuratore Gregorio Capasso ha chiesto, senza risultati, che il trasferimento di Laura Bassani venisse posticipato.

Senza pm

Gregorio Capasso, ieri mattina, ha fotografato la situazione del suo ufficio: «È difficile, con due soli magistrati in ufficio, garantire i turni di servizio e sarà difficile da settembre garantire la partecipazione dei pm alle udienze». La situazione era ben nota al ministero, così come la domanda di trasferimento di Bassani, pendente da mesi. Eppure, i sostituti che partono non vengono rimpiazzati e su 21 dipendenti amministrativi, sono in servizio solo tredici persone. Dice Capasso: «Sin dal mio insediamento ho trasmesso una serie interminabile di relazioni alle istituzioni competenti sulla situazione, a dir poco precaria, del mio ufficio. Devo rilevare, purtroppo, che non è cambiato nulla».

Ferie bloccate

In Procura a Tempio si vive alla giornata, con le ferie bloccate o rinviate a tempi migliori e la paura di emergenze in concomitanza. I turni di reperibilità non sono più certi, a Tempio sperano in applicazioni di magistrati da altre Procure.

