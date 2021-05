In preghiera contro la pandemia  

«Ogni giorno in questo mese di maggio affidiamo a te Maria, madre della misericordia, le tante persone che sono state toccate dal virus». La preghiera di Papa Francesco che invoca la fine della pandemia accompagna anche ad Oristano il rosario nel mese Mariano voluto dalla Diocesi Arborense. Alle preghiere che dal 1°maggio si recitano nel santuario del Rimedio, in diretta streaming, si è aggiunta un’altra iniziativa di preghiera alla Madonna, ogni martedì alle 21 nella piazza del Seminario arcivescovile. «Il momento della preghiera alla vergine Maria viene condivisa con la città e i fedeli che si vorranno unire - spiega il rettore del Seminario don Alessandro Floris - il vescovo Roberto Carboni ha accolto immediatamente le parole di Papa Francesco e in accordo con il Seminario, che è dedicato alla Madonna, abbiamo promosso ogni martedì dopo cena il Santo rosario dalla piazza della Cattedrale. Insieme ai fedeli, nella prima giornata sono stati una trentina, abbiamo invocato la Madonna affinché ci liberi dalla pandemia. Crediamo che martedì prossimo aumenti il numero dei fedeli che si vorrà unire alle nostre preghiere».

La preghiera

Dal giorno in cui si è diffusa la pandemia che ha colpito tutto il mondo è trascorso oltre un anno. «Dodici lunghi mesi che hanno cambiato le nostre vite e le nostre abitudini - dice l’arcivescovo - nel corso dei quali ci sono state tante vittime e il disagio sociale è cresciuto. Una cosa che ci ha preso alla sprovvista. Non eravamo pronti nemmeno noi. Non è stato facile organizzarci ma abbiamo imparato molto. La preghiera scritta e invocata dal Papa va condivisa con i nostri fedeli ed è un invito alla Madonna di liberare l’umanità dalla pandemia. È una preghiera molto bella che parla dell’aiuto alle persone che piangono i loro morti, di chi è malato. Poi c’è un bellissimo passaggio, dice: «Vergine Maria illumina le menti degli uomini di scienza affinché trovino le giuste soluzioni ed assisti le Nazioni perché non spendano per armi ma per guarire gli ammalati. Sì, chiediamo la fine della pandemia – aggiunge il vescovo – ma vogliamo mobilitare le menti ed i cuori».

Effetti devastanti

Gli effetti che ha prodotto questa pandemia sono devastanti: la Caritas e le altre associazioni della Chiesa sono impegnate ogni giorno a garantire il cibo, il vestiario e rispondere alle necessità che arrivano anche dai nuovi poveri. «Ieri mattina - riprende l’arcivescovo - ho visto la fila delle persone all’ingresso della Caritas. La situazione ad Oristano è drammatica come mi dice la direttrice, Giovanna Lai. Sono aumentate le persone bisognose. Gente che ha perso il lavoro e che non riesce ad arrivare a fine mese. La solidarietà c’è ed è tanta, grazie anche alla bontà di molti cittadini. Noi proprio ieri abbiamo messo a disposizione quaranta borse lavoro per residenti di studio da duemila euro l’una. Saranno destinate quale contributo all’assunzione di lavoratori residenti nei 39 comuni della Diocesi, per spingere sul lavoro e stimolare qualche azienda ad assumere».

