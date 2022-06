In porto 60 nuovi posti barca 

I lavori termineranno fra qualche giorno, ma nel porto di Buggerru s’iniziano a scorgere i risultati dell’intervento di spostamento dei grandi cumuli di sabbia, che fino a qualche giorno fa, rendevano la struttura totalmente inagibile. Il canale d’ingresso dal mare all’approdo è stato completamente liberato dalla sabbia e il “pescaggio” delle chiglie delle imbarcazioni, arriva ora sino a 2 metri di profondità. Così come nella banchina dei pescatori e tra i pontili principali, dove una profondità media di circa 1 metro e 70 centimetri, stanno consentono all’acqua di riappropriarsi dello specchio scomparso nel tempo, con l’invasione del materiale trasportato dai fondali del mare dalle correnti marine nel corso degli anni.

I lavori

«Continuo a rimarcare, che questi lavori riguardano solamente un movimento interno del materiale che ostruiva la maggior parte dello scalo – precisa la prima cittadina di Buggerru, Laura Cappelli – non un’operazione di dragaggio, come spesso é da molti confusa. Ci consentirà già da subito di donare una boccata di ossigeno al settore della nautica da diporto e della pesca, soprattutto ora in occasione dell’inizio della stagione estiva. Possiamo dire di essere soddisfatti. È dal 2001 che non veniva eseguita un’opera del genere». Da una prima stima, con l’operazione di ripristino sarebbero già stati recuperati una settantina posti barca in più ai 128 disponibili nella scorsa stagione estiva. «Non consentirà l’ingresso di grandi imbarcazioni – spiega Toni Tiddia, tra i gestori dell’approdo – ma ci permetterà di riacquisire un’agibilità di oltre il sessanta percento della struttura. Devo dire, poi, che l’impresa sta facendo un ottimo lavoro e saremo in grado d’ora in poi di gestire le imbarcazioni dei nostri clienti e dargli un’assistenza a 360 gradi. La nostra speranza è di riavere un porto completamente dragato e agibile. Per il momento siamo contenti di sollevarci un poco con il lavoro di questa stagione estiva».

Il finanziamento

L’intervento è stato finanziato con 1 milione di euro. «Il primo step dei lavori terminerà il 10 luglio prossimo – conclude Laura Cappelli - poi la pausa estiva. Si ripartirà a ottobre».