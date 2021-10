In piscina nuota solo il degrado 

Gli ultimi tuffi in piscina risalgono a febbraio 2013. Sono passati più di otto anni e l’(ex) struttura sportiva è in completo stato di abbandono e degrado. Quella che un tempo era la vasca in cui i piccoli atleti coltivavano sogni agonistici e gli anziani si conservavano in buona salute con attività motorie prescritte dagli specialisti oggi è diventata un contenitore di rifiuti. Sui muri restano appesi i cartelloni degli sponsor, perfino di qualche attività commerciale che nel frattempo è fallita. Dentro pedane, divanetti, secchi di plastica, divisori di corsia galleggianti e un vasto kit di attrezzatura sportiva. L'impianto di via Turati, proprietà privata che ai tempi d’oro (fra il 2010 e il 2013) era stato gestito dall’associazione Tortolì nuota, è una valle di lacrime per chi lo frequentava beneficiandone anche per finalità riabilitative. Alcuni infissi divelti autorizzano a pensare che sia stata presa d’assalto dai vandali.

La storia

Quando, fra il 2012 e il 2013, erano emersi i primi segnali di tracollo dell’attività sportiva in piscina gli anziani di Tortolì erano in prima linea per scongiurare la chiusura. Cinquanta over 60 avevano anche fatto irruzione (pacifica) in aula consiliare. All’epoca il sindaco era Mimmo Lerede che spiegò alle centinaia di persone iscritte che il Comune non poteva entrare nel merito degli accordi finanziari tra l’associazione sportiva e il proprietario, che decise (legittimamente) di non rinnovare gli accordi. Gli amministratori non potevano fare la voce grossa tra le parti, benché riconoscessero la bontà delle iniziative praticate in piscina, con l’assessorato ai Servizi sociali, allora guidato da Severina Mascia, che aveva sostenuto l’organizzazione di corsi riabilitativi di ginnastica dolce.

Silenzio assoluto

Il 28 febbraio 2013, sebbenevantasse una buona solidità finanziaria, la realtà dilettantistica aveva dovuto lasciare nonostante l’impegno costante di un gruppo di genitori e appassionati che aveva dato sostanza al progetto. Con la chiusura dell’impianto avevano perso il lavoro dieci figure professionali tra istruttori, segretari e addetti ai servizi, mentre trecento iscritti, fra cui una ventina di diversamente abili, avevano dovuto rimettere nel cassetto costumi, cuffiette e occhialini.