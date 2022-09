In piazza per la vertenza Gallura 

Dalla sanità ai trasporti, dalle infrastrutture al settore alimentare, Cgil, Cisl e Uil lanciano un percorso di mobilitazione generale per riportare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulle emergenze che affliggono il territorio gallurese. «Vogliamo rivendicare pari opportunità rispetto ad altre realtà sarde e rimettere al centro le priorità del territorio, riportando in piazza tutte le comunità della Gallura, compresi i sindaci e i consiglieri regionali galluresi», dicono i segretari di Cgil, Luisa Di Lorenzo, di Cisl, Mirko Idili e di Uil, Daniel Deiana. Prima tappa della Vertenza Gallura, un corteo, con partenza sabato prossimo, da piazza Nassiriya fino al Giovanni Paolo II, per chiedere la convocazione degli Stati Generali della sanità gallurese e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sul quale condividere, con i soggetti competenti, un progetto per una sanità di qualità.

Strade e Zes

Prossimo appuntamento, a ottobre, con l'intenzione di bloccare le strade Olbia - Tempio e Palau - Arzachena - Santa Teresa per accendere i riflettori sulle grandi opere infrastrutturali incompiute, dal piano di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di Olbia alla strada per Monte Pino, su cui gli interventi vanno avanti a singhiozzo dall'evento alluvionale Cleopatra del 2013. Da programmare, le mobilitazione per rivendicare trasporti interni adeguati e collegamenti col continente strutturati, per risvegliare l'attenzione sul settore agroalimentare gallurese e per promuovere l'importanza dell'allargamento all'Alta Gallura della Zona economica speciale.

Nuovi tagli

Sulla questione sanitaria gallurese, su cui le tre sigle sindacali vogliono farsi parte attiva e di cui denunciano un grave sottodimensionamento del personale, ieri il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Meloni ha presentato un'interrogazione sulla grave carenza di personale medico nella ASL Gallura, che sta mettendo a rischio chiusura il Pronto soccorso del Paolo Dettori di Tempio e il reparto di psichiatria del Giovanni Paolo II di Olbia. Secondo Meloni, alla richiesta rivolta ad Ares dal direttore generale dell'ASL Gallura, Marcello Acciaro, di una dotazione finanziaria volta ad implementare il personale sanitario, «Ares avrebbe manifestato l'impossibilità di utilizzare risorse ulteriori ma, anzi, viene paventato un taglio netto per due milioni e mezzo di euro sulle spese per il personale al servizio dell'ASL Gallura».