In piazza per difendere l’ospedale 

Tutti uniti per difendere con forza i servizi dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” e per chiedere con forza la costruzione del nuovo nosocomio: semplici cittadini, volontari e amministratori comunali di diversi centri sono scesi in piazza all’ingresso dell’ospedale per condividere i primi risultati di una mobilitazione che va avanti da anni e che vede la compattezza di un intero territorio. Tra i promotori, anche diversi consiglieri comunali di Guspini e segretari locali di partiti.

«Abbiamo vinto una partita – spiega il consigliere comunale di Guspini Filippo Usai, uno dei promotori del sit-in – ma non l’intero campionato. Dopo le sollecitazioni, mobilitazioni e riunioni in queste due settimane si è riusciti a ottenere un buon risultato con la riapertura (prevista per domani, ndr) del punto nascita nel nostro ospedale. Un traguardo che riporta la tranquillità soprattutto alle giovani mamme che hanno il diritto di poter partorire in serenità nel nostro territorio. I vertici della Regione, con impegno, sono riusciti a risolvere questo problema. Adesso l'attenzione deve rimanere alta per tutti gli altri problemi gravissimi riguardanti la sanità nel Medio Campidano». Di qui un lungo elenco di criticità che aspettano ancora una soluzione come nel caso del pronto soccorso in affanno che rischia la chiusura in quanto al momento in organico sono presenti solo sei medici.

Le emergenze

Lo ricorda Sandra Cruccu, presidente dell’associazione “Team soccorso” di San Gavino: «Ci sono tanti problemi da risolvere e non basta certo la riapertura del nido dell’ospedale. Le guardie mediche sono a singhiozzo nei nostri territori (tra poco con la stagione estiva non si sa se partiranno le postazioni lungo la Costa Verde). I medici di famiglia vanno in pensione e non vengono sostituiti e diversi paesi si ritrovano senza copertura».

Il sindaco