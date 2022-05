In piazza la rabbia degli universitari 

«Siamo in questa situazione esattamente da ottobre del 2020, a novembre dello stesso anno ci sono state le elezioni per il rinnovo delle cariche, ma ancora brancoliamo nel buio più totale – continua Stochino –. Il problema principale resta quello della mancanza di un cda ed è inevitabile che intorno a questo gravitino tutti gli altri. In Sardegna il diritto allo studio si basa completamente sull’Ersu».

«In assenza di un Cda manca anche un bilancio e di conseguenza mancano borse di studio, affitto per la casa e un servizio abitativo per gli studenti fuori sede – spiega Francesco Stochino, eletto rappresentante degli studenti nel Cda dell’Ersu –. Questo significa che gli 8mila studenti attualmente beneficiari a Cagliari potrebbero non avere i sussidi necessari per iscriversi in questo Ateneo».

Sono scesi in piazza per reclamare il loro diritto allo studio. Ieri, un centinaio di studenti universitari, partendo dalla sede dell’Ersu nel corso Vittorio Emanuele, hanno percorso le principali vie cittadine e raggiunto la Prefettura per chiedere a gran voce l'approvazione del bilancio dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario. Ad aprire il corteo un lenzuolo bianco e la scritta: «Dammi tre parole: Consiglio di Amministrazione».

Le ragioni

Il Consiglio manca da circa un anno e mezzo, sostituito da un Commissario straordinario e una volta scaduto l’incarico non è stato più rinnovato. Il nuovo presidente dell’Ersu deve essere nominato dalla Giunta regionale che deve anche approvare il cda con un decreto.

Gli alloggi

Sono quattro le principali richieste degli studenti: insediamento immediato del cda, la risoluzione dei problemi delle case dello studente dislocate in città, il miglioramento del servizio mensa e più chiarezza sul pagamento delle borse di studio. Per gli organizzatori della manifestazione l’Ente è dunque in affanno. «Il diritto allo studio per il prossimo anno accademico non è stato ancora garantito – aggiunge Davide Piacenza, promotore dell’iniziativa, che abita nella casa dello studente di via Biasi –. Ancora oggi non abbiamo neanche la conferma delle borse di studio, per non parlare della situazione in cui viviamo: il nostro alloggio è un cantiere aperto, i lavori sono iniziati a febbraio dopo anni di attesa».

Le mense

Altra nota dolente è la situazione delle mense universitarie. Tra le rivendicazioni anche il ripristino della capienza al 100 per cento dei posti e una migliore qualità del servizio. «Non si possono fare gli interventi all’interno delle case o nelle mense proprio perché non c’è un cda che possa decidere o che stanzi i soldi - evidenzia Anna Meledina rappresentante della casa dello studente in via Trentino –. Il bilancio non è stato approvato, non sappiamo cosa succederà, non si è mai verificata una situazione del genere in passato. Abbiamo intenzione di farci sentire da tutti».

In tarda mattinata una delegazione è stata accolta dalla vicaria del prefetto alla quale sono stati consegnati una serie di documenti contenenti le richieste degli studenti.

