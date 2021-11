In piazza i dimenticati delle borgate  

Serrande abbassate per protesta nei pochi negozi della borgata e residenti riuniti di fronte all’ufficio postale di via Olbia, chiuso ormai da cinque mesi. «Il simbolo del lento degrado a cui sta andando incontro l’intero territorio della Nurra», spiega Mario Nonne, portavoce del comitato Santa Maria La Palma. Proprio davanti alla sede smantellata delle Poste i residenti ieri mattina si sono dati appuntamento per protestare contro l’assenza delle istituzioni in un territorio dove gravitano oltre 5000 persone.

La protesta

«Non abbiamo una sede comunale, non ci sono spazi per lo sport e da giugno scorso l’ufficio postale è fuori uso, dicono per inagibilità dei locali», prosegue Nonne, che ha voluto chiamare a raccolta anche gli altri rappresentanti dei comitati delle vicine borgate, per organizzare una pacifica forma di protesta che potesse arrivare a scuotere le coscienze di chi siede tra i banchi del Consiglio comunale. C’era pure Mimmo Pirisi, consigliere del Pd, che ha spronato i residenti a partecipare alle iniziative del comitato e, soprattutto, ad alzare la voce, se necessario, per farsi sentire da chi di dovere, presentandosi in delegazione ai lavori dell’assemblea civica. L’ufficio postale, tra l’altro, serviva un territorio più vasto che arriva fino alle borgate sassaresi di Tottubella e Palmadula. Ora gli utenti dovranno recarsi ad Alghero o a Fertilia.

La manifestazione di ieri ha acceso riflettori sulla condizione in cui versano tutte le borgate agricole, luoghi spesso dimenticati dalla politica, destinati a spopolarsi per mancanza di servizi. Da Maristella a Guardia Grande, passando per Sa Segada e Tanca Farrà, tutti i piccoli centri della Nurra reclamano un piano di rilancio, partendo dal recupero dei numerosi immobili regionali che versano in stato di abbandono.

