In pensione la vigilessa “regina del mercato” 

Per anni ha regolato traffico e viabilità nelle strade selargine, poi l’incarico di notifica degli atti giudiziari, e infine il suo ruolo di “regina del mercato” in piazza Martiri di Buggerru, dove ha sempre garantito ordine eliminando qualsiasi tipo di abusivismo. Ora per Sandrina Carta, originaria del Sassarese ma per tutti la piccola vigilessa di Selargius, 67 anni, di cui 22 trascorsi nella Polizia locale - arrivata nel comando di via Dante con l’ultimo concorso bandito dal Comune - è giunto il traguardo della pensione. «Mi mancherà il rapporto quotidiano con i selargini», racconta commossa mentre ricorda il momento più difficile e toccante della sua carriera: «Comunicare a una madre e a un padre la morte del figlio in un incidente».

Primo giorno in divisa?

«A 45 anni, qui a Selargius. Ricordo ancora l’emozione e la paura di svolgere un lavoro nuovo. Ma è stata la scelta giusta, la Polizia locale e tutta la città sono diventati la mia seconda famiglia».

Episodi spiacevoli?

«Sì, ma spesso si concludeva tutto con un caffè. C’è persino chi, dopo avergli recapitato un atto giudiziario e un primo momento di diffidenza, mi ha invitato alla Comunione della figlia».

Insulti?

«Parecchi, devo dire che però spesso seguivano le scuse. C’è chi mi ha insultata dopo il ritiro della patente, chi perché multato in divieto di sosta, ma ho sempre cercato di far passare il messaggio che la mia missione era risolvere un problema, non crearlo con una punizione. In tanti lo hanno capito, altri no, ma d’altronde questo fa parte del mestiere».

Il ricordo più toccante?

«La cosa più difficile è stata comunicare a una famiglia la morte del giovane figlio in un incidente: avevo la tristezza nel cuore e una voglia di piangere che ho dovuto trattenere. E poi ci sono i ricoveri coatti, dove emergono situazioni familiari difficili che inevitabilmente lasciano un segno».

Quanto è cambiata la città in questi anni?

«Sono cambiate le esigenze dei cittadini legate all’incremento della popolazione. Si sente la carenza di parcheggi, la viabilità è più caotica, le richieste di intervento più frequenti, e manca quella tolleranza fra vicini che un tempo esisteva di più. Ma tutto sommato Selargius resta ancora una cittadina vivibile».

Ora il traguardo della pensione: avrebbe preferito lavorare ancora per qualche anno?

«Per un certo verso sì perché so già che mi mancherà il rapporto quotidiano con le persone, e il fatto di sentirmi utile per gli altri. Ma l’età avanza ed è giusto lasciare spazio ai giovani e dare loro una possibilità lavorativa».

L’ultimo giorno di lavoro?

«A fine dicembre, dopo aver smaltito ottanta giorni di ferie in arretrato. Mi sono commossa, abbiamo riso, e ho promesso che passerò spesso a trovarli. Intanto mi sono tenuta una divisa che custodisco a casa come ricordo».

Ora si dedicherà alle sue passioni.

«Farò sport, e continuerò a coltivare l’hobby del ricamo e dell’uncinetto. E probabilmente tonerò all’Università: da ragazza, per errore, ho interrotto gli studi in Matematica a un passo dalla laurea, adesso vorrei iscrivermi in qualche corso umanistico e realizzare finalmente il sogno di diventare dottoressa».

Tonerà nel suo paese d’origine?

«No, sto benissimo qui, la mia casa ormai è Selargius».

