In pensione il medico degli ultimi 

Tanta chiarezza l’ha portata a scontri più o meno velati con i suoi compagni di viaggio. «Fare politica pulita è possibile,ma implica costi. Ti trovi di fronte a un sistema strutturato che coinvolge tutti i partiti e dove non c’è spazio per i diritti dei più deboli».

Un timido sole riscalda e illumina il piccolo ambulatorio di via Lamarmora 66. la sala d’attesa è vuota. Accanto al lettino, Claudia Zuncheddu è alle prese con gli ultimi adempimenti burocratici. Tra dieci giorni non sarà più il punto di riferimento dei suoi pazienti in due quartieri con tante particolarità e difficoltà. «La pensione è slittata di due anni a causa del Covid». La sua vita è sempre stata di corsa per poter affrontare e vincere tutte le sfide. Corse con il fuoristrada e politica le sue due più grandi passioni, per le quali – al netto del tempo dedicato ai pazienti – ha sempre avuto un amore viscerale. «Una consiliatura a Palazzo Bacaredda e una legislatura alla Regione sono stati un’ottima palestra». Vista con diffidenza soprattutto dalla sua parte politica, «sono un’indipendentista progressista, di sinistra sia ben chiaro», non ha mai fatto sconti a nessuno, «parlo, scrivo, denuncio, quindi rompo».

«Il 29 dicembre partirò per Mali con un biglietto di sola andata». Claudia Zuncheddu, dopo oltre 40 anni di lavoro, il giorno prima andrà in pensione e non indosserà più il camice bianco negli ambulatori di Sant’Elia e Castello. Difficile, però, solo immaginare che la vulcanica dottoressa che ha legato il suo nome a memorabili sfide sul deserto della Parigi-Dakar e nei banchi del Consiglio comunale e regionale voglia dedicarsi a una vita più tranquilla. «Ho progetti in corso nello Stato dell’Africa occidentale». E poi la paura di perdere le sue creature: «Non vorrei che l’ambulatorio di Sant’Elia diventi un pollaio o, peggio, una birreria».

«Il 29 dicembre partirò per Mali con un biglietto di sola andata». Claudia Zuncheddu, dopo oltre 40 anni di lavoro, il giorno prima andrà in pensione e non indosserà più il camice bianco negli ambulatori di Sant’Elia e Castello. Difficile, però, solo immaginare che la vulcanica dottoressa che ha legato il suo nome a memorabili sfide sul deserto della Parigi-Dakar e nei banchi del Consiglio comunale e regionale voglia dedicarsi a una vita più tranquilla. «Ho progetti in corso nello Stato dell’Africa occidentale». E poi la paura di perdere le sue creature: «Non vorrei che l’ambulatorio di Sant’Elia diventi un pollaio o, peggio, una birreria».

In prima linea

Un timido sole riscalda e illumina il piccolo ambulatorio di via Lamarmora 66. la sala d’attesa è vuota. Accanto al lettino, Claudia Zuncheddu è alle prese con gli ultimi adempimenti burocratici. Tra dieci giorni non sarà più il punto di riferimento dei suoi pazienti in due quartieri con tante particolarità e difficoltà. «La pensione è slittata di due anni a causa del Covid». La sua vita è sempre stata di corsa per poter affrontare e vincere tutte le sfide. Corse con il fuoristrada e politica le sue due più grandi passioni, per le quali – al netto del tempo dedicato ai pazienti – ha sempre avuto un amore viscerale. «Una consiliatura a Palazzo Bacaredda e una legislatura alla Regione sono stati un’ottima palestra». Vista con diffidenza soprattutto dalla sua parte politica, «sono un’indipendentista progressista, di sinistra sia ben chiaro», non ha mai fatto sconti a nessuno, «parlo, scrivo, denuncio, quindi rompo».

Tanta chiarezza l’ha portata a scontri più o meno velati con i suoi compagni di viaggio. «Fare politica pulita è possibile,ma implica costi. Ti trovi di fronte a un sistema strutturato che coinvolge tutti i partiti e dove non c’è spazio per i diritti dei più deboli».

Nel deserto

L’Africa, il deserto e i motori. Tre elementi scolpiti nel Dna di Claudia Zuncheddu. «In questi giorni il mio fuoristrada Mercedes 5.600 del 1981 utilizzata per la Parigi-Dakar, una macchina gemella di quella con la quale correva Clay Ragazzoni, arriva nelle mani del preparatore Graziano Pelanconi e torna in pista con le auto storiche con il pilota Beppe Pozzi». Un altro addio? Non si sa, di certo c’è una condizione. «Tra i patti che resti la bandiera sarda».

In camice bianco

«Quando ho comunicato che sarei andata in pensioni molti, soprattutto i più anziani, si sono messi a piangere, non pensavo arrivassero a tanto». La preoccupazione di Claudia Zuncheddu è per Sant’Elia. «Dopo tanto tempo passato in una scuola malandata da un anno, grazie all’assessore Rita Dedola, abbiamo un bell’ambulatorio nel mercato civico». Un pensiero l’angoscia. «Vorrei che la politica, impegnata a privatizzare la sanità sarda, non si dimenticasse di un quartiere dove ruotano 13 mila persone e che rischia di perdere l’unico presidio sanitario».

Poi i sogni. «Dove andrò? Dove avere la percezione che i miracoli esistano. Fa bene allo spirito».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata