In Pediatria c’è un solo medico 

Mentre la Giunta regionale continua a tergiversare sulla nomina del Dg, l’ospedale va a picco. Pessime notizie da Pediatria. È rimasto operativo un solo medico, in quanto una normale malattia e le polemiche dimissioni del facente funzioni hanno ridotto l’organico a una sola unità.

Ne mancano sette all’appello: è un bilancio impietoso. Questo comporta, per esempio, come accaduto nel pomeriggio di ieri, che una paziente entrata in travaglio abbia buone probabilità di essere trasferita di corsa per far nascere il proprio bambino. Un reparto in crisi, che però ha buona compagnia, perché i buchi in organico sono un endemismo al Nostra Signora della Mercede.

Mistero

Una situazione cui il nuovo direttore generale, se e quando verrà nominato non è dato sapere, a causa dell’imperscrutabile mistero che avvolge la faccenda, dovrà provare a sistemare. Infatti, continuano a passare i giorni e del nuovo Dg non c’è ancora traccia. Dopo che i sindaci hanno presentato una rosa di nomi al presidente Christian Solinas, le riunioni di Giunta, occasioni utili per la nomina ufficiale, sono state diverse. Ma questa piccola nomina non sembra sia una priorità. Così i sindaci entro oggi convocheranno i consigli comunali a Cagliari.

Le parole