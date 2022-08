In partenza le suore salesiane 

Se ne vanno dopo 55 anni di presenza a Macomer. Le suore salesiane lasceranno la casa immersa nella pineta Albano ai primi di settembre, destinate a Cagliari. L’istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, grande struttura tra viale Nenni e la stazione ferroviaria, sarà rimodulato e dedicato ad altri progetti sociali. La svolta è dovuta all’età avanzata delle 7 suore rimaste, alla crisi di vocazioni e alle difficoltà a portare avanti le attività che si sono assottigliate, non per loro volontà, quale l’asilo nido, chiuso due anni fa. Due anni fa anche il colpo di mano che ha privato le suore dell’attività sportiva basket, Pgs Le Pleiadi, che riuniva bambini e ragazzi.

In partenza

Nella struttura ora si respira un’aria quasi surreale. Assente la direttrice, suor Graziella Cuccuru, davanti all’ingresso c’è solo la suora più anziana, suor Lucia Carzedda, originaria di Bitti, che qui opera dal 1971. «Io e altre due sorelle andiamo via a settembre, dopo 52 anni. Andremo a Cagliari. Altre 4 sorelle resteranno per portare a termine il ciclo della scuola materna».

L’amministrazione

«Sappiamo che completeranno la loro opera a giugno prossimo - dice Rossana Ledda, assessore ai Servizi sociali - dispiace molto. L’opera salesiana in questi 50 anni è stata importantissima per la nostra comunità e non solo. Rispetteremo le loro decisioni pur consapevoli che Don Bosco e la sua opera carismatica era dedicata alle periferie, cioè alle zone di maggior bisogno. Anche il loro ordine religioso ha le difficoltà legate alle poche vocazioni e all’esigenza di essere al passo con i continui cambiamenti del mondo e anche nella nostra piccola comunità. Le ringraziamo dal profondo dell’animo, auspicando che in questi mesi possano cambiare idea». Il sindaco Antonio Succu aggiunge: «L’amministrazione comunale in questi anni ha offerto all’istituto molti spunti di rinnovato impegno sociale e religioso, ma l’età media delle religiose e la crisi di vocazioni hanno fatto desistere le suore dalla loro permanenza in città, scegliendo Cagliari». Il territorio perde un luogo di incontro e scuola di vita. L’arrivo delle suore Salesiane risale al 1968 con la scuola magistrale. Dopo venne avviato il liceo di Scienze sociali, chiuso qualche anno fa. Gran parte della struttura ora sarà data in comodato d’uso ventennale alla cooperativa Madonna del Rosario di Villacidro.