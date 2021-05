«In palestra per sentirci liberi» 

“Go, go, go, go”: dopo sette mesi di stop forzato, l’entusiasmo c’è tutto, il fisico un po’ meno. Il rap di 50 Cent, sparato a palla nella sala piena - entro i limiti stabiliti dalle linee guida del governo - segna il ritmo. Gambe e braccia. E poi ancora gambe e braccia. Si suda e sorride, nonostante tutto, ma dentro cinque metri quadri a testa. Il confine è chiaro e invalicabile, segnato da un nastro giallo e nero che divide il tappeto. Eccola la tanto attesa riapertura delle palestre: dopo la chiusura del 24 ottobre il comparto riparte, tra distanze da mantenere, regole ferree a cui attenersi e un entusiasmo generalizzato di titolari, allenatori e clienti.

Emozione e fatica

L’igienizzante all’ingresso e una sfilza di cartelli segnano il cammino verso la normalità. “Indossa la mascherina”, avverte il primo, pochi passi ed ecco il secondo avvertimento: “Mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra una persona e l’altra”. Perché lo sport riparte, ma deve farlo in sicurezza. Così i quattrocento metri quadri di sala pesi della Forma Kalaris si “riducono” a sessanta ingressi a turno. Prima di quello successivo è previsto un quarto d’ora accademico: «Igienizziamo tutto con il vaporetto», spiega Alessandra Piredda, una delle proprietarie. La voce è squillante, nonostante la sveglia suonata presto. «Abbiamo aperto alle 6,30, è stato emozionante», racconta. «Una gioia immensa per noi titolari e anche per i nostri clienti. Anche loro avevano gli occhi lucidi». Perché la voglia di ripartire era tanta, allora non stupisce il giovane tutto muscoli che macina chilometri sul tapis roulant così inclinato che fa sudare solo a vederlo.

L’attesa infinita

“Vi avevamo dato appuntamento al primo giugno. Ma, oggi, con i contagi sempre più in calo e un’Isola pronta a ripartire, ecco la notizia che tutti aspettavamo. L’Athlon riapre lunedì 24 maggio. Poche e chiare le regole che seguiremo tutti insieme. Noi siamo pronti. E voi?”: è bastato l’annuncio sulla pagina Facebook per fare il pienone-contingentato nella struttura di via De Gionnis. «La risposta è stata più che positiva», premette Davide Dotta. «Rispetto al periodo pre-Covid stiamo lavorando al cinquanta per cento, ma l’entusiasmo è al massimo. Il nostro e quello di chi da settimane ha iniziato a chiederci informazioni sulle nuove regole da seguire». L’elenco è lungo, messo nero su bianco nelle linee guida stabilite per il settore; graziato da una settimana di anticipo rispetto alle iniziali previsioni del governo Draghi. «Non vedevamo l’ora, è un altro passo verso la normalità».

App e socialità

«Emozionante», ribadisce Lula De Giorgio, titolare della Step & Fitness, che ripete come l’Ave Maria le prescrizioni stabilite dall’alto. «Per adesso al chiuso abbiamo ripreso con la sala pesi, mentre i corsi delle attività guidate li abbiamo trasferiti all’aperto, al Lido. E a breve inizieremo con nuove attività», annuncia. «Nel giro di due settimane siamo convinti di essere a pieno regime anche nella sala body building», dice ottimista. Intanto le prenotazioni - tramite app - procedono, insieme alle tante telefonate di chi prima di rindossare la tuta da ginnastica ha bisogno di qualche rassicurazione in più. Dopo mesi e mesi di inviti alla cautela e appelli al massimo senso di responsabilità, riconquistare un pezzo di libertà può dare un po’ di capogiro. Ma ora si può ripartire: «Noi ci siamo, siamo sempre stati pronti. Forse ci voleva la pandemia per capire che lo sport è fondamentale e influisce sulla qualità della vita. Lo dicevano gli antichi romani e i greci. Ma lo sport in Italia è considerato un’attività di serie B».

