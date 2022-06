In ospedale per una puntura di zecca 

A dettare la scadenza, in varie zone inapplicata, era stata la sindaca Paola Secci che aveva emanato l’ordinanza che imponeva la pulizia dei terreni incolti nell’abitato e nelle campagne. Una bonifica necessaria per eliminare gli arbusti che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e altri parassiti. Dai primi di giugno sino a metà ottobre vige infatti il periodo di «elevato pericolo di incendio boschivo», dunque anche i fondi ricoperti di erba secca a ridosso delle abitazioni possono diventare un serio pericolo per le persone. Consentito bruciare le stoppie (sotto alta vigilanza), cosi come i residui di potature, nonché la bonifica con il fuoco di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, ma solo a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale. Le richieste dovranno essere formulate all’Ispettorato di Dolianova della Forestale.

In tanti, domenica sera, hanno visto l’ambulanza che è accorsa a soccorrere il paziente, facendo subito diffondere nel quartiere la notizia che il giovane si fosse sentito male a causa di una zecca. La conferma ha poi fatto divampare nuovamente le polemiche sullo stato di abbandono di alcune aree private a ridosso dell’abitato, tra via Bologna, via Iglesias, corso Italia e attorno ai rioni Dedalo e Ateneo. Ricoperte da erbacce ormai secche, oltre a diventare pericolose per il rischio degli incendi, sono diventate una sorgente continua di parassiti. Terreni che sarebbero invece dovuti essere ripuliti entro il 15 giugno.

È finito in ospedale per il morso di una zecca, con febbre alta e valori ematici che hanno costretto i sanitari del Policlinico di Monserrato ad un massiccio intervento farmacologico. Un 38enne di Sestu che vive in via Bologna, dipendente di un ente regionale, è stato dimesso solo martedì pomeriggio dopo essere finito al pronto soccorso domenica sera, con il sospetto di una rickettsiosi, l’infezione causata dal morso di una zecca. I sanitari hanno trovato il parassita e hanno subito iniziato la terapia che, per fortuna, ha fatto effetto. Secondo quanto raccontato dai familiari, sarebbe stato morso dalla zecca quando ha portato il cane a passeggio nei pressi di Corso Italia.

Le polemiche

L’ordinanza

L’emergenza

La sindaca Secci era stata chiara: le pulizie sarebbero dovute essere ultimate entro il 15 giugno scorso. Chi non l’ha fatto avrebbe rischiato la sanzione (da 25 a 500 euro), una denuncia penale e l’intervento degli operai comunali con poi l’addebito delle spese. A una settimana dalla scadenza, in tanti non l’hanno rispettata.

