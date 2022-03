In ospedale arrivano i rinforzi 

Nuovi medici arrivano all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, che serve una popolazione di oltre 150mila abitanti. Un’importante boccata d’ossigeno per la sanità del Medio Campidano. Lo rimarca Sergio Pili, 66 anni, direttore del nosocomio sangavinese: «Nel reparto di Medicina è appena arrivato un nuovo medico e un secondo giungerà il 15 marzo. Anche in Urologia è arrivato un nuovo medico e a breve ne dovrebbe arrivare un secondo. In questo modo il lavoro del personale sanitario sarà alleggerito del peso di una carenza che si era fatta sentire soprattutto in occasione dell’emergenza Covid-19. Inoltre in Cardiologia è arrivata una nuova dottoressa che va a sostituire una collega trasferita in un altro ospedale mentre rimane stabile la situazione nel reparto di Chirurgia».

Non sono gli unici arrivi: anche in Radiologia è stata superata una situazione critica per la mancanza del personale che si faceva sentire soprattutto nel turno della notte. «Negli ultimi tempi sono arrivati quattro nuovi radiologi e, di questi, uno già presente con contratto in scadenza è stato assunto a tempo indeterminato. Ai medici si aggiungono due tecnici di radiologia medica. Inoltre è in corso una selezione per l’assunzione di almeno due ortopedici nell’omonimo reparto: le domande presentate sono quattro».

I posti scoperti

Le criticità non mancano: «C’è bisogno di più personale nel pronto soccorso – rimarca Pili – che da oltre due anni fa fronte con grande professionalità alle diverse ondate del Covid-19 e alle altre emergenze, ma per avere nuove risorse dobbiamo aspettare il concorso che si sta svolgendo al Brotzu per tutte le Asl sarde. Rimane critica la situazione dei pediatri, scesi da sei a quattro perché due hanno vinto il concorso nell’ospedale Brotzu e hanno chiesto il trasferimento. Purtroppo nel 2021 in Sardegna si sono specializzati 20 pediatri ma nessuno è rimasto nell’Isola perché il bando da anni avviene su base nazionale. In virtù dell’emergenza Covid-19 siamo riusciti a rafforzare l’organico del personale sanitario con 10 nuovi infermieri e altrettanti Oss con contratto fino alla fine dell’anno: puntiamo a stabilizzarli nel nostro territorio».

Il sindacato