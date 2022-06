Ancora una volta a tutta velocità in moto sulle dune di Piscinas. Un film visto e rivisto che si è ripetuto nei giorni scorsi, quando un gruppo di centauri di Como ha attraversato le dune a bordo delle due ruote e ripreso la bravata in un video. Come se nulla fosse, l’hanno poi pubblicato sui social, senza porsi il problema dello sfregio arrecato al fragile equilibrio legato alle formazioni dunali. La Forestale e la Polizia municipale di Arbus sono ora sulle loro tracce: con la targa ben visibile è facile raggiungerli e multarli.

Le moto

Il gruppo ha approfittato di una giornata di sole e di solitudine, in un periodo in cui l’estate non è entrata nel vivo e la spiaggia è deserta, in attesa dei bagnanti, uniche sentinelle della zona. Nel video le moto sfrecciano come in un deserto, in riva al mare e sulle montagne di sabbia. Nessun occhio “indiscreto” a immortalare l’accaduto. Un’autodenuncia. Ignari del divieto o mettersi in mostra? Non si può escludere la buona fede, considerato che sul web sono disponibili itinerari consigliati per scoprire le dune in moto. Il sito “Mototurismodoc.com” dedica una pagina all’itinerario in sella nell’Isola, fornendo tutte le indicazioni necessarie per raggiungere “il piccolo deserto del Sahara”. Ed è ormai accertato che lo stesso ingresso in spiaggia sia un percorso che parte da una vecchia diga mineraria.

Gli aspiranti sindaci

Piscinas e le sue dune sono inseriti in un sito di protezione ambientale d’interesse comunitario, dove persino camminare a piede e toccare un ramoscello secco è vietato. Lo sanno bene gli amministratori di Arbus che da anni combattono per evitare ferite profonde ad un paesaggio naturalistico, preziosa risorsa per il territorio. E i due aspiranti sindaci, Michele Schirru e Paolo Salis, hanno già le idee chiare su cosa fare. Intanto puntano sul nascituro ecoparco di Piscinas con l’obiettivo di porre le base per un parco regionale. Nei primi 100 cento giorni del mandato, azioni più concrete. «Sicuramente - dice Schirru - una convenzione con gli operatori turistici della zona per un controllo nei mesi invernali e un accordo con la Protezione civile locale, in cambio di un sostegno economico». Salis conferma la scelta di utilizzare sistemi tecnologici avanzati. «Il punto di partenza potrebbero essere le telecamere di vigilanza ambientali, la corrente elettrica c’è e il titolare dell’hotel Le Dune ci viene in aiuto per la connessione telefonica. Importante la collaborazione con la nuova sede a Ingurtosu della Conservatoria delle coste».