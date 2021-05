In moto a Capo Nord nonostante la sclerosi 

Casco sotto braccio, sguardo sorridente e un viaggio da 20.000 chilometri in moto da raccontare: è la storia di Alessio Murgia, 35 anni cagliaritano malato di sclerosi multipla, che il 24 maggio 2019 è partito con la sua Bmw F800GS alla volta di Capo Nord, “La Mecca” per ogni biker. L’ha fatto per lanciare un messaggio a se stesso prima che agli altri: non arrendersi alla malattia e trarre insegnamenti per la sua nuova vita.

Il fulmine a ciel sereno

La diagnosi per Alessio Murgia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. «Era la mattina del 12 agosto 2018», racconta seduto in una piazza Yenne soleggiata e brulicante di persone, «e mi sono svegliato col corpo percorso da formicolii. Ho subito capito che qualcosa non tronmava e quindi sono immediatamente andato al Brotzu per accertamenti, rinunciando a partire per il mio viaggio in moto che sarebbe dovuto cominciare il 13 agosto».

La diagnosi

Da quel momento analisi e controlli di routine ma risposte poco chiare sino a febbraio 2019. «Inizialmente i medici che mi seguivano sospettavano che avessi una mielite ma i formicolii aumentavano giorno dopo giorno e le mie condizioni peggioravano. La diagnosi mi è stata fatta dalla dottoressa Paola Ferrigno che in maniera schietta mi ha detto di essere affetto dalla sclerosi. Da quel momento sono uscito da un limbo di incertezza e ho iniziato una seconda vita». Alessio, che oggi abita a Serramanna, risponde bene ai primi tre mesi di terapia e nella testa ha un obiettivo: realizzare il viaggio per l’Europa in moto che desidera da quando era quindicenne.

Il sogno si fa realtà

Un desiderio che si fa realtà a maggio 2019 con il via libera della sua dottoressa e un biglietto di sola andata prenotato con spirito di avventura e di adattamento. «Ho preso il traghetto da Olbia diretto a Genova. Da lì direzione Milano e poi Zurigo: un saluto a qualche vecchio amico e poi direzione verso la Francia». Le mete toccate sono state tante: Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia ma quella che ha conquistato Alessio e la sua moto è stata la Norvegia. «Il punto in cui sono rimasto di più, circa 30 giorni», rivela, «e che spero di rivedere presto. Ho percorso la “Strada dei Troll”, itinerario di 106 km dove la natura è davvero mozzafiato: quando ho montato la tenda ho contemplato un lago cristallino circondato da montagne imponenti e mi sono reso conto della piccolezza dell’uomo davanti a questo scenario. Stupende anche le Isole Lofoten e le persone del luogo che ho incrociato e che, anche scambiando due parole, mi hanno arricchito regalandomi momenti indimenticabili».

Mai gettare la spugna

Alessio è un fiume in piena di idee e nuovi progetti: attualmente è coinvolto nell’iniziativa “Scacco Matto” in cui insieme ad altri cinque ragazzi racconta di quanto la determinazione sia fondamentale per vivere al meglio la sclerosi senza gettare la spugna. La prossima meta? « Sarà l’Islanda», conclude sornione, «e spero di poter partire presto. La mia malattia non è un limite, so che c’è e ci convivo serenamente ascoltando il mio corpo e godendomi ogni chilometro che percorro. Andare in moto e viaggiare significa essere liberi, uscire da se stessi e dalla propria comfort zone per scoprire chi sei veramente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

La mia malattia non è un limite, so che c’è e ci convivo serenamente ascoltando il mio corpo e godendomi ogni chilometro che percorro