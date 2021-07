In mostra gli abiti della tradizione 

Al di là di un antico portone in via Perra, si fa un salto indietro nel tempo. La sede dell’associazione Su Idanu al civico 5, ospita una mostra di abiti datati dagli inizi alla fine dell’Ottocento, quando si veniva in città per Sa Festa manna, la festa della patrona Sant’Elena.

Perché a omaggiarla non c’erano solo i quartesi ma anche i cittadini che arrivavano da tutti i centri dell’Isola. Ricchi borghesi che indossavano gli abiti più pregiati ma anche grossi proprietari terrieri che arrivavano per far fruttare il loro lavoro.

I ricordi

«Alla festa della patrona che era considerata la festa più importante», spiega Ivana Passerini dell’associazione Su Idanu che è anche presidente dell’associazione Femminas, «venivano anche perché era una fiera del bestiame. Si portavano in giro questi gioghi tutti addobbati ed era un’occasione per mettere in mostra il bestiame che poi così acquistava più prestigio per la vendita».

La mostra Is Pannus de Is Bisaius , organizzata appunto dall’associazione folk culturale Su Idanu celebra la sua ventiduesima edizione ed è stata inaugurata ufficialmente sabato sera alla presenza della presidente del consiglio Rita Murgioni. Si potrà visitare fino a domenica 11 luglio tutti i giorni dalle 17,30 alle 21, il sabato e la domenica anche la mattina dalle 9,30 alle 12,30. L’ingresso è gratuito ma per via delle norme anti Covid sarà contingentato con l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani.

Sfarzo e orgoglio

I primi a mostrare l’abito più bello per sa festa manna, prima in chiesa e poi in processione, erano ovviamente i quartesi. Nell’abito della donna di inizio ottocento la camicia è più in vista mentre tende quasi a sparire più avanti sul finire del secolo coperta da il panni de piturra, il fazzoletto.

«L’uomo invece» prosegue Passerini, «aveva il cappello e su sereniccu, il gilet in velluto che poi diventa di broccato».

Gli abiti più ricchi erano quelli di abbordau che si indossava con tutti i gioielli e il vestito di gala Is pannus arrubius confezionato con broccati diversi nella prima metà dell’ottocento. L’uomo invece comincia ad abbandonare il costume per indossare l’abito borghese. Piano piano con l’elevarsi del ceto sociale sparisce il grembiule nelle donne che fa spazio alla gonna di seta e alla giacchina borghese.

E poi ci sono gli ospiti. L’abito di Sa Panatara, di Cagliari, che era la padrona del forno con la gonna di seta azzurra e la mantiglia rossa, e il costume da Priorissa di Desulo. E ancora Monserrato con la gonna di broccato verde, e Maracalagonis con il grembiule lungo e ricamato. Arrivavano anche da Oristano con la gonna e il grembiule di indiana indorada , da Sinnai con il grembiule di broccato e da Fluminimaggiore con l’abito tipico.

«I costumi quartesi in mostra sono dell’associazione Su Idanu», dice ancora Ivana Passerini, «quelli degli altri centri invece ci sono stati messi a disposizione per l’occasione dai privati proprietari».

