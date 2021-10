«In maternità? Discriminate» 

In forza di un curriculum di tutto rispetto e di un ricco percorso professionale, la scelta è caduta su Lorena Urrai. Cinquantadue anni, ogliastrina di Villagrande, psicoterapeuta in servizio alla Assl di Lanusei, conosce benissimo il capoluogo e le donne di Barbagia perché a Nuoro ha lavorato per dieci anni, da responsabile del servizio sociale del Comune. Nasce come piscologa del lavoro e come tale si è fatta una robusta esperienza nel ramo.

L’altra metà del cielo sopra Nuoro è costellata di discriminazioni, violenze, soprusi. Un clima di prevaricazione, in famiglia o sui luoghi di lavoro, che spesso ha soffocato perfino il coraggio della denuncia. Donne sull’orlo del precipizio spesso salvate da un maresciallo dei carabinieri o da un ispettore di polizia che ne hanno raccolto il grido disperato, da un’associazione di volontariato che le ha sostenute e a ccolte.

Lacuna colmata

Anche l’amministrazione provinciale, dopo dieci anni di attesa, ha provveduto a nominare la sua consigliera di parità. Su decreto ministeriale di settembre, l’amministratore Costantino Tidu l’ha convocata invitandola alle 13 di oggi in piazza Italia. Prenderà servizio subito. Anche perché gli ultimi fatti di cronaca - la causa civile aperta da una dipendente del Comune di Orgosolo penalizzata dalle sue assenze per maternità - hanno suggerito che non fosse più il tempo degli indugi.

Espertissima

In forza di un curriculum di tutto rispetto e di un ricco percorso professionale, la scelta è caduta su Lorena Urrai. Cinquantadue anni, ogliastrina di Villagrande, psicoterapeuta in servizio alla Assl di Lanusei, conosce benissimo il capoluogo e le donne di Barbagia perché a Nuoro ha lavorato per dieci anni, da responsabile del servizio sociale del Comune. Nasce come piscologa del lavoro e come tale si è fatta una robusta esperienza nel ramo.

«Occorre - osserva Lorena Urrai - affrontare subito il problema della discriminazione nella maternità, ovvero i temi legati al rientro della donna al lavoro dopo la maternità. La libertà di scegliere di avere un figlio è spesso limitata da condizioni di lavoro che non lo permettono».

Le priorità

A Nuoro e nel Nuorese esiste un’emergenza donna. «Ci sono stati - ricorda la consigliera di parità - omicidi e violenze». Il matriarcato che secondo la communis opinio renderebbe la donna barbaricina invulnerabile non c’è più. «Resiste in ambienti agropastorali, ma la connotazione urbana del fenomeno ci dice che le donne sono esposte alla violenza e alle discriminazioni». In casa e nei luoghi di lavoro.

«Sono diversi, anche a Nuoro», osserva la consigliera di parità, «gli esempi di datori di lavoro che in qualche modo consigliano di posticipare le gravidanze, la possibilità stessa di crearsi una famiglia. È necessario intervenire dal punto di vista informativo perché spesso mi è capitato di occuparmi di casi simili anche attraverso il mio lavoro da psicoterapeuta. Uno degli obiettivi è affrontare il problema e rafforzare nella donna la consapevolezza che si è in presenza di un diritto che va esercitato».

Sinergie

La campagna di sensibilizzazione di Lorena Urrai, anche e soprattutto per questo, partirà dall’informazione («molte non sanno neppure che esiste la consigliera di parità, perché abbiamo un vuoto istituzionale») in sinergia con le associazioni che si occupano di tutela delle donne «creando relazioni con enti pubblici e privati per attivare azioni positive. I miei primi interlocutori, ovviamente, saranno l’Aspal e la Direzione provinciale del lavoro con la quale intendo collaborare per intraprendere una serie di attività. Vorrei attivare progetti che coinvolgano le scuole, perché si cambia partendo dai giovani».

Vigilanza

C’è un dettato normativo ineludibile, «che impone - ricorda Lorena Urrai - di attivare tutti i comitati di pari opportunità all’interno degli enti. Si tratta di organismi che consentono di diffondere una cultura di parità all’interno degli enti ma che esercitano anche il controllo sulle progressioni di carriera e sulla parità tra uomo e donna». Perché le stelle risplendano anche nell’altra metà del cielo.

