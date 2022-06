In mare dopo la folle fuga in scooter 

Hanno intercettato un trasporto di droga effettuato da due giovani su uno scooter rubato a inizio mese: i carabinieri hanno iniziato così l’inseguimento, andato avanti per diversi chilometri nelle strade di Stampace e della Marina, anche in mezzo ai tavolini del locali, finito con uno dei fuggitivi bloccato dietro il Consiglio regionale e il complice recuperato in mare, nelle acque del porto, ultimo tentativo di non finire in manette. La notte movimentata di Manuele Corona (28 anni) e Alberto Conti (32), entrambi di Assemini, si è conclusa nel carcere di Uta: nello scooter sono stati trovati 290 grammi di marijuana, in un marsupio un coltello e un grimaldello, mentre nelle loro abitazioni sono stati sequestrati due chili e 300 grammi della stessa sostanza, 15 pasticche di ecstasy e bilancini di precisione. I due sono accusati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione: Corona anche per il possesso di arnesi atti allo scasso ed il secondo altresì per il reato di porto di oggetti atti ad offendere

Il sorpasso

L’operazione dei militari è nata per caso. Una pattuglia del nucleo Radiomobile impegnata in un controllo nella zona di viale Trieste è stata sorpassata da uno scooter Honda, passato anche con la luce del semaforo rossa. Un primo accertamento, tramite il numero di targa, ha permesso di verificare che si trattava di un mezzo di una società rubato a inizio giugno. Così poco prima delle 23 di martedì è iniziato l’inseguimento. I militari, con grande attenzione e professionalità, sono riusciti a non perdere contatto con lo scooter, nonostante le manovre pericolose: tratti di strada percorsi contromano, fuga nelle vie pedonali della Marina arrivando a pochi metri dai tavolini dei ristornati all’aperto.

Il tuffo

Immediata la segnalazione alla centrale operativa da parte dei militari del nucleo radiomobile, con l’intervento delle pattuglie delle stazioni di Stampace e Villanova. Alla fine Corona (secondo gli investigatori era lui alla guida dello scooter) ha lasciato il mezzo in via Roma, nel tratto centrale della strada, e i due sono scappati a piedi. Il 28enne è stato bloccato subito dopo nelle vicinanze del palazzo del Consiglio regionale. Conti ha raggiunto il porto e si è gettato in mare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare il giovane a uscire dall’acqua: precauzionalmente è stato portato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 per poi essere dimesso quasi subito. Sullo scooter sono state trovate tre buste con 290 grammi di marijuana. Il resto della droga è stato recuperato nelle abitazioni di Corona (103 grammi) e Conti (due chili e 200 grammi e le pasticche di ecstasy). Su disposizione del pm di turno, i due (difesi dagli avvocati Antonella Saba e Gianfranco Sollai) sono finiti in carcere a Uta. Oggi o domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia.