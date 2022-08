In marcia per il diritto di amare 

Chi arriva ultimo è gay. «Un’amica, qualche giorno fa, si trovava in un parco e mi ha scritto per dirmi che ha sentito pronunciare questa frase ad un gruppo di bambini che giocavano», racconta Andrea Russo, 24 anni, presidente dell’associazione Sardinian People for the Queer Revolution, nata a Tortolì ad agosto dell’anno scorso. E allora, quando ci si chiede se eventi come l’Ogliastra Pride servano davvero a qualcosa, dovremmo ripensare alla frase uscita dalla bocca di quei bambini.

Risposte

La risposta è tutta lì dentro. «Ovviamente, considerando che i bambini avevano meno di dieci anni, è probabile non sapessero neanche il significato di quel termine – continua Andrea - , ma sono abituati a sentirlo dire in senso dispregiativo e denigrante. Non si può imputare una colpa a loro, ma piuttosto alle persone adulte che utilizzano gli orientamenti sessuali e le identità di genere come insulti. Attualmente in Ogliastra c’è ancora tanto lavoro da fare in questo senso».

In marcia

L’Associazione è attiva per lottare, ottenere visibilità e il riconoscimento dei diritti della Comunità LGBTQIA+ - soprattutto quella locale che è rimasta invisibile, inascoltata e ignorata per troppi anni - perché un diritto non è mai guadagnato per sempre. «Vogliamo citare le tremende "battute" (a nostro avviso sono solo insulti) a stampo transfobico che ancora oggi si sentono? Per non parlare dell'ignoranza diffusa sulla questione trans: ci sono persone che sono convinte che trans sia un orientamento sessuale, mentre invece è un'identità di genere. Riteniamo fondamentale, quindi, un Pride in Ogliastra, così come l’organizzazione di incontri formativi e informativi sulle tematiche LGBTQIA+ al fine di prevenire (e non solo punire) l’omolesbo-bi-trans-intersex-a-fobia così come le discriminazioni di stampo sessista e abilista». Il corteo marcerà lungo le strade di Tortolì sabato 3 settembre.