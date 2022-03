In manette l’anziano manesco 

Sarebbero volate parole grosse e forse qualche spintone, e i carabinieri di Sestu sono stati chiamati ad intervenire per un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia. Questa volta, con sorpresa finale: sotto accusa non è finito il solito figlio manesco o tossicomane, ma addirittura un pensionato di 83 anni, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e di lesioni. Vittime, la moglie ed una figlia. Quest’ultima è stata anche visitata da un medico per un ematoma. Niente di grave per fortuna. Guarirà in due giorni di cure.

La vicenda

L’uomo, incensurato, è stato invece bloccato dai carabinieri, arrestato e accom pagnato in cella dove ha trascorso il resto della notte. In mattinata i carabinier i lo hanno accompagnato in Tribunale, a Cagliari per il processo: la prima udienza, si è conclusa in poco tempo, con la convalida dell’arresto e la scarcera zione dell’indagato. Che, in attesa della nuova udienza, avrà l’obbligo di recarsi due volte alla settimana presso la Stazione carabinieri di Sestu per apporre una firma di presenza.La richiesta d’aiuto è arrivata dalla figlia 57enne del pensionato. La donna avrebbe sostenuto, secondo quanto si legge nel comunicato dell ’Arma, di essere stata aggredita insieme alla madre 78enne. L’uomo ha ferito lievemente la figlia, che si è rivolta alla Guardia medica. La moglie dell’indagato non ha riportato alcuna ferita. Tanto, sicuramente, lo spavento.

In cella

Il pensionato è stato subito bloccato, accompagnato in caserma, identificato, dichiarato in arresto per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia e di lesioni ai danni della figlia. Ultimate le formalità di rito è stato rinchiuso in una cella della caserma, in attesa della prima udienza di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Sui motivi del diverbio fra le mura domestiche non sono trapelate indiscrezioni. I carabinieri di Sestu che hanno agito sotto le direttive del capitano Michele Cerri e del luogotenente Riccardo Pirali, comandanti della Compagnia di Quartu e della stazione locale, hanno mantenuto in merito un comprensibile riserbo anche per rispettare la privacy delle vittime.