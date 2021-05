In Italia prevale la variante inglese 

Resta stabile la dominanza della variante inglese in Italia: è quella che più circola ed è pari all'88% dei casi; è al 7,3% quella brasiliana, in lieve aumento, mentre la sudafricana rimane stabile, l'indiana circola ed è pari all'1% dei casi e la nigeriana è allo 0,8%. In tutte le regioni è dominante la variante inglese, ma ci sono focolai delle varianti indiane in alcune regioni rapidamente identificati e la nigeriana è presente nel centro Italia.

L’indagine

I dati della nuova indagine flash dell'Istituto superiore di Sanità, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, fotografano la situazione al 18 maggio. «La variante che forse può avere un effetto parziale maggiore sull'efficacia dei vaccini è quella sudafricana, che però in questo momento nel nostro territorio non sta quasi circolando, essendo allo 0,3%. Per la variante indiana non sembra invece diminuire l'efficacia dei vaccini e due dosi proteggono bene rispetto a tale variante», ha spiegato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. «Preoccupa di più quella Sudafricana - ha concluso Rezza - che però circola poco». In Italia al 18 maggio scorso la prevalenza della variante inglese del virus Sars-CoV-2 era dell'88,1%, in calo rispetto al 91,6% del 15 aprile, con valori oscillanti nelle singole regioni tra il 40 e il 100%. Per quella brasiliana la prevalenza era del 7,3% mentre le altre monitorate sono sotto l'1%, tranne la cosiddetta variante indiana che è all'1%.

Il monito dell’Iss

Per l'indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. «Nel contesto italiano, in cui la campagna di vaccinazione sta accelerando anche se non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante», si legge nel documento dell'Iss. L'Istituto quindi, nell'attuale scenario europeo e nazionale, invita a continuare a monitorare le varianti con grande attenzione, in coerenza con le raccomandazioni nazionali e internazionali e le indicazioni ministeriali.

