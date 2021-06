In Italia il cugino di Saman 

REGGIO EMILIA. Ikram Ijaz, il cugino di Saman Abbas - la 18enne pachistana scomparsa da oltre un mese dalla Bassa Reggiana e che si presume essere stata uccisa per il rifiuto a un matrimonio combinato - è stato consegnato ieri mattina alle autorità italiane a Ventimiglia. La polizia francese lo aveva fermato il 29 maggio a Nimes, mentre cercava di raggiungere alcuni parenti in Spagna su un autobus.

In carcere

In serata, l'arrivo in carcere a Reggio Emilia, dove sarà interrogato nelle prossime ore. Potrebbe essere una svolta. I carabinieri sperano di avere informazioni sul luogo preciso dove sarebbe stato sepolto il corpo della ragazza. Il giovane, 28 anni, compare nel video del 29 aprile ripreso dalle telecamere di sorveglianza nei pressi dell'abitazione della famiglia Abbas a Novellara. Con lo zio Danish Hasnain, 33 anni - ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio - e un altro cugino, il 34enne Nomanulhaq Nomanulhaq, è stato ritratto mentre con pale e un secchio si dirigeva verso i campi dove si pensa sia stata scavata la buca per seppellire Saman.

Ricercati

Lo zio e l'altro cugino sono latitanti e ricercati in tutta Europa, soprattutto in Francia. Il 10 maggio Danish era stato controllato dalla questura di Imperia, sul confine transalpino, con il 16enne fratellino di Saman. Quest'ultimo è stato portato poi in una comunità protetta, in attesa che il gip fissi l'udienza dell'incidente probatorio. Sarebbe stato proprio il minore a confidare agli inquirenti che ad ammazzare la sorella sarebbe stato lo zio Danish. Ricercati anche i genitori - il padre Shabbar, 46 anni, e Nazia Shaheen, 47 anni - tornati all’improvviso in Pakistan (risulta dalle liste d'imbarco a Malpensa) e finiti nel fascicolo del pm Laura Galli.

La rogatoria

Nei loro confronti presto sarà presentata una rogatoria internazionale. Lo ha confermato il comandante provinciale dell'Arma che ieri ha effettuato un sopralluogo nella zona delle ricerche attorno alla cascina dove Shabbar, il padre di Saman, lavorava come custode. Gli inquirenti si sono concentrati soprattutto in un punto esatto, tra alcune serre dell'azienda. «Le ricerche sono in corso e auspichiamo un esito risolutivo anche grazie a strumentazioni tecniche come l'elettromagnetometro che mappa in profondità il terreno per poi andare a ricercare le anomalie non conformi ai parametri inseriti nel software di gestione».

