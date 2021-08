In garage 230 chili di droga 

Non c’era da sbagliare. L’odore era quello inconfondibile della cannabis e i carabinieri hanno fiutato giusto: in un garage a Marrubiu c’erano 230 chili di marijuana e tre ragazzi intenti a imbustare la droga. Per Gianluca Sanna, 36 anni originario di Ghilarza ma residente a Oristano, Alessandro Murru 42 anni e Gianluigi Murgia, 33 anni entrambi di Oristano sono scattate subito le manette e oggi dovrebbero comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Il blitz

I movimenti del terzetto, presumibilmente da tempo erano tenuti sotto controllo dalle forze dell’ordine tanto più che Sanna è stato coinvolto anche in passato in una vicenda legata allo spaccio di sostanze stupefacenti e nei mesi scorsi è stato condannato in primo grado. Domenica sera la svolta durante un normale servizio di controllo da parte dei carabinieri della stazione di Marrubiu. Mentre la pattuglia passava in via Lazio hanno sentito un forte odore di cannabis che proveniva da un’abitazione: cancello aperto, serranda del garage sollevata, i carabinieri hanno deciso di andare a fondo. I militari, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Oristano (coordinati dal capitano Francesco Giola) hanno perquisito la casa in cui vive Murgia e che era diventata il luogo in cui custodire la droga: nel garage sono stati trovati ben 230 chili di marijuana, già suddivisi e sigillati in 77 buste e altri contenitori.

Gli arresti

I tre sono finiti in manette e sono stai accompagnati nel carcere di Massama. Oggi per Sanna, Murgia e Murru (assistiti dagli avvocati Carlo Figus e Antonella Piredda) dovrebbe essere in programma l’udienza di convalida e l’interrogatorio. Le indagini intanto proseguono per accertare se possano esserci traffici più ampi.

I precedenti

Gianluca Sanna è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Nel febbraio 2018 era stato arrestato dalla Squadra mobile di Oristano nell’ambito dell’operazione Texas Hold’em culminata con tredici arresti: una banda ben organizzata che, dalla maxi piantagione nelle campagne di Teti arrivava a piazzare la droga sul mercato dell'Oristanese e poi “investiva” nel gioco d’azzardo (da qui il nome dell’inchiesta). A marzo scorso Sanna era stato condannato in primo grado a 6 anni e due mesi, qualche settimana dopo era arrivata la richiesta di sequestro del patrimonio di Sanna che risulta intestatario di beni immobili e denaro per un valore di oltre 200mila euro. A fine mese ci sarà il verdetto del giudice.

