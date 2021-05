In fuga dalla comunità: catturato 

È durata tre giorni la fuga del ragazzino che a gennaio, insieme ad altri due coetanei, aveva gettato dal ponte di ferro di Siniscola un altro minorenne. Il giovane, che era stato assegnato dal Tribunale dei minori di Sassari alla casa famiglia “Il piccolo principe” di Cagliari, martedì scorso era riuscito a scappare e a far perdere le sue tracce. Ieri però, i carabinieri della stazione di Siniscola, durante un controllo specifico, lo hanno individuato e catturato: viaggiava in auto insieme ad altri 4 giovani nella zona industriale di Murtas Artas. Tra gli occupanti, oltre al ricercato siniscolese, è stata identificata anche una ragazza (sempre minorenne) che a sua volta era scappata dalla comunità “Il sentiero del Sole” di Selargius il 21 maggio. La ragazza è stata riaccompagnata nella stessa comunità, mentre per il ragazzo siniscolese, che è accusato di tentato omicidio, il Tribunale dei minori ha ordinato l’arresto.

La spedizione punitiva

Giusto qualche mese fa il ragazzino arrestato ieri si era reso protagonista (insieme ad altri due minorenni) di un pestaggio ai danni di un coetaneo. La vittima, affrontata dai tre, era stata spintonata, colpita con una pietra alla testa e poi scaraventata giù dal ponte di ferro. Il ragazzino, dopo un volo di circa cinque metri, era atterrato su un cespuglio che aveva attutito l’urto: altrimenti il blitz sarebbe finito molto peggio. A far scattare la spedizione punitiva era stata una fidanzatina contesa: un’altra giovanissima che frequentava la vittima. La cosa, secondo le indagini dei carabinieri, non era accettata da uno dei tre aggressori, che aveva organizzato la brutale spedizione punitiva.

Le indagini

Era stato lo stesso minorenne pestato a far scattare i soccorsi, chiedendo aiuto con il suo cellulare. Sul posto erano arrivati subito gli operatori del 118 che si erano trovati di fronte un giovane in condizioni particolarmente gravi. Il quadro clinico era migliorato nel giro di qualche giorno e nel frattempo i carabinieri avevano avviato le indagini. E qualche giorno dopo gli aggressori erano stati arrestati. Per i tre si erano aperte le porte di una comunità, ma uno di loro aveva subito pianificato la fuga. Ora è tornato in cella e nei guai insieme a lui finiranno anche gli altri occupanti dell’auto su cui tentava di far perdere le tracce.

RIPRODUZIONE RISERVATA