In fuga da Kabul: la nuova vita sarda di cinque famiglie 

Fatima è una maestra. Asif lavorava nell’ambasciata americana. Baasim è un atleta olimpionico. Fadila frequentava le scuole superiori: «Che bello qui posso essere libera di studiare». Sono solo alcuni dei profughi afgani ospitati a Quartucciu, che dietro nomi di fantasia, hanno paura per i loro cari rimasti nel loro Paese sotto il regime talebano, raccontano la fuga dalla guerra e dalla dittatura.

La fuga

Da Herat, in autobus organizzati, sono riusciti ad arrivare all’aeroporto di Kabul. «Erano in contatto con gli amici italiani che li stavano aspettando davanti ai cancelli dell’aeroporto», spiega Mohamed, in Italia dal 2018, mediatore culturale che collabora con la Caritas di Cagliari per l’inserimento dei propri connazionali. «Davanti ai cancelli c’erano migliaia di persone, in tanti sono rimasti in Afghanistan e ora hanno paura. I talebani hanno distrutto la vita delle donne: non possono più uscire da sole e non possono studiare. Dicono che la musica non va bene. Noi non eravamo un paese libero e democratico. Siamo tornati indietro di 20 anni. Ora la situazione è fuori controllo».

Quando gli americani, hanno deciso di lasciare l’Afghanistan, i talebani hanno trovato terreno fertile per tornare al potere. «Prima hanno conquistato i piccoli comuni, poi piano piano sono arrivati alle città più grandi. Tutte le persone che hanno aiutato gli americani e gli alleati sono in pericolo e hanno cercato di lasciare il Paese», ha aggiunto Mohamed. Asif è uno di questi: lavorava all’ambasciata americana, padre di sette figli è riuscito a scappare ed è arrivato in Italia con tutta la sua famiglia. «Era tutto tranquillo, stavamo lavorando e poi ci hanno mandato a casa: ci avrebbero comunicato dopo a che ora raggiungere l’aeroporto. Quando siamo arrivati in aeroporto era notte fonda e davanti ai cancelli c’era tanta gente, sono stati i soldati italiani a tagliare la rete e a farci entrare: ci hanno dato acqua, cibo e siamo partiti. A Roma ci hanno trattato bene, qui però è tutto molto più bello: l’Italia è una seconda casa, vogliamo vivere qui ed essere parte di questa comunità».

Accoglienza

A Quartucciu sono arrivati tre nuclei familiari, per un totale di 15 persone. E la città, ancora scossa per l’omicidio di Angelica Salis per mano del marito Paolo Randaccio, ha reagito rispondendo con l’accoglienza di chi in questo momento scappa dalla guerra. «È la dimostrazione che l’amministrazione è attenta alle richieste di aiuto che provengono non solo dalla nostra comunità, ma anche dall’esterno», afferma il sindaco Pietro Pisu. «Abbiamo accolto i nostri fratelli afghani con tutto l’amore che abbiamo, ma dev’essere anche un momento di riflessione per quello che sta accadendo nella loro terra».

L’arcivescovo Baturi

Ad accoglierli e ad accompagnarli in questo nuovo percorso c’era anche l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi: «Sono vicino alla comunità, colpita da un evento tragico. Diamo il benvenuto a queste famiglie in nome di Dio misericordioso. Ogni uomo merita rispetto. Dobbiamo amare ogni uomo di ogni latitudine e ogni parte del mondo, tutti sono nostri fratelli e siamo sempre pronti a ospitare chi cerca protezione». Presente anche Don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana. Il sacerdote ha ricordato che «non bisogna fermarsi all’emergenza, ma bisogna lavorare per costruire la cultura dell’accoglienza», ma soprattutto che «non c’è benvenuto se non ci si sente a casa propria».

RIPRODUZIONE RISERVATA