In fuga con tre chili di marijuana 

A correre veloce ed essere inseguito era abituato, visto che oltre a vincere diversi pali in Sardegna, Luca Balloi, 28 enne di Fonni, nel giugno del 2014 aveva anche corso alle prove del Palio di Siena montando Quinoa Prima. Ma quando lunedì, al bivio di Macomer, sulla Statale 131, dopo aver provocato un incidente ha deciso di scappare a bordo della sua Ford Focus, evidentemente non pensava proprio che questa volta la “corsa” sarebbe finita in manette. Il fantino dopo un lungo e folle inseguimento, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Bonorva con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti: a bordo dell’auto i militari hanno trovato tre chili e mezzo di marijuana già essiccata e confezionata in 6 buste sottovuoto, e 360 euro in contanti.

Il processo

Ieri mattina Balloi, incensurato, difeso dall’avvocato Gianfranco Mureddu, è comparso nel processo per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Sassari, Elena Meloni, patteggiando due anni di reclusione. Pena sospesa. Il fantino, da ieri è ritornato in paese. Tutto inizia vicino al bivio per Macomer, dove Balloi va ad urtare contro l’auto condotta da una donna. Lei rimane leggermente ferita, lui per paura che, fermandosi per i soccorsi, venisse sorpreso con la droga in auto sì dà alla fuga lungo la statale 131 in direzione di Sassari.

Folle corsa

Chi assiste all'incidente però dà l’allarme. I carabinieri predispongono un posto di blocco, intercettano al bivio di Giave l'auto del fuggitivo. All’alt dei militari la Focus bianca anziché fermarsi accelera e forza il posto di blocco. Inizia un lungo inseguimento a folle velocità terminato nei pressi della Provinciale 45, in direzione di Foresta Burgos. Durante la corsa, i militari a bordo dell’auto di servizio, rischiano di essere speronati ma riescono a boccare il fuggitivo. Poi la scoperta: nel bagagliaio dell’auto Balloi aveva nascosto tre chili e mezzo di marijuana che sul mercato illegale avrebbe potuto rendere sino a 35 mila euro.

20

I chilometri

percorsi

da Luca Balloi dal bivio di Macomer, dove ha provocato un incidente, al bivio di Giave, dove ha forzato il posto di blocco